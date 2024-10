Le Louvre toujours sur le toit du monde

Sur les réseaux sociaux devenus indispensables pour ces établissements, afin de communiquer auprès de leurs visiteurs nationaux et internationaux, sans surprise Instagram arrive en tête avec un cumul de 11,7 millions d’abonnés sur un panel de 51 sites (+ 7,9 % vs 2022) Facebook et X (ex-Twitter) arrivent à maturité avec une stagnation du nombre d’abonnés ( +1,3 % et 0,0 % vs 2022).Pour l'heure, Tik Tok est délaissé par ces lieux, il ne représente que 1,3% du nombre d’abonnés des sites.Et comme pour les visites, le Louvre (5 098 960 + 4,1 %) arrive largement en tête des lieux culturels avec le plus d'abonnés sur Instagram, devant le Musée d'Orsay (1 438 473 + 6,5 %) et le Centre Pompidou (1 292 025 + 6,3 %).Le Palais de Tokyo pourtant 4e boxe dans une autre catégorie, car il ne cumule que 514 000 abonnés (+ 4,3 %).