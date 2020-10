Europe : Louvre Hotels Group met la main sur dix hôtels 7 Days Premium

Malgré le contexte actuel de crise sanitaire, Louvre Hotels Group (filiale de Jin Jiang International) continue son développement en Europe en signant le rachat de dix hôtels 7 Days Premium, propriétés du groupe hôtelier chinois Plateno.



Ces établissements comptent de 95 à 200 chambres et sont implantés en Autriche (Vienne, Salzburg, Ansfelden), en Allemagne (Munich, Leipzig, Berlin) et en Italie (Venise). Ils sont orientés sur le segment 2 et 3 étoiles.



Ces hôtels seront prochainement transformés et réouvriront leurs portes sous les marques Campanile et Kyriad.



Campanile, marque emblématique du groupe, représente aujourd’hui plus de 400 hôtels dans une quinzaine de pays. Par ce rachat, elle ajoute 7 établissements à son parc.