Faut-il faire payer plus cher l'entrée des sites culturels ? [ABO]

accueillir de façon inconditionnelle tout homme et toute femme

Bien sûr,Bien qu’elle soit un site patrimonial très prisé - avant l'incendie, elle attirait déjà plus de touristes mondialisés que de fidèles et sa réouverture a entraîné un sursaut économique notable dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration -, la célèbre cathédrale parisienne n'en est pas moins, faisant valoir que la « mission » de l'Eglise est d' «». En outre, il n’est pas si simple de faire le distinguo entre un croyant et un touriste.Si l'opposition du diocèse devrait bloquer - dans l'immédiat, du moins - la mise en place d'une entrée payante,Si aux termes de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, la France ne salarie ou subventionne aucun culte, il n'en demeure pas moins queet la plupart des églises à des collectivités publiques -départements et communes - parce qu'elles ont été construites avant la loi de 1905.Il revient donc à l’Etat et à ces collectivités de les entretenir. Or, chacun sait queEn outre, les trois quarts des 42 000 églises de France se trouvent dans des communes de moins de 3 000 habitants qui n’ont pas les moyens de les entretenir. Bien pis, selon l’Observatoire du patrimoine religieux, 10% des édifices en France nécessitent des travaux d’urgence et plus de 30% sont dans un état « préoccupant »...Dans ce contexte,: Chartres, Reims, Strasbourg, Amiens, puis d’...Dans ce schéma, hormis les fidèles et les pèlerins, tous les visiteurs paieraient, qu’ils viennent de France ou d’ailleurs.