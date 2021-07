Ponant lance la croisière "Trésors du golfe Persique" avec le Louvre

Ponant renouvelle son partenariat avec le Louvre en proposant, pour janvier 2022, une croisière à la découverte des richesses culturelles et artistiques du golfe Persique.



Découvrir le fort de Fujaïrah construit en 1670 ou la mosquée Al Bidya, la plus ancienne des Émirats arabes unis. Visiter la forteresse de Khasab et les sites culturels d’Al Aïn, classés au patrimoine de l’Unesco. Mettre le cap sur Doha, Dubaï et Abu Dhabi…



La croisière « Trésors du golfe Persique » invite les passagers du navire Le Jacques-Cartier à partir à la rencontre de la culture islamique.