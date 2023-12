Louvre Hotels Group dévoile un investissement "sans précédent"

Le groupe a également misen développant des éléments essentiels tels que la literie et les douches, qui dépassent les standards de chaque catégorie de marque.Louvre Hotels Group prévoit également unL'objectif est de rénover 80% des hôtels d'ici 2028.En parallèle, le groupe continuera deEn France, plus de 200 nouveaux hôtels seront ouverts entre 2024 et 2028. En Chine, 265 hôtels ouvriront leurs portes pour atteindre un total de 500 hôtels dans le pays. En Inde, 50 nouveaux établissements verront le jour, consolidant ainsi la position de Louvre Hotels Group sur le segment midscale. Dans le reste du monde, plus de 120 hôtels seront ouverts au cours des cinq prochaines années. Louvre Hotels Group met également les investisseurs et les franchisés au cœur de son modèle économique. Uneregroupant l'ensemble des services proposés aux franchisés sera lancée en 2024, offrant agilité, souplesse et simplicité dans la relation franchiseur-franchisé. Des services d'assistance technique et de design, ainsi que des services d'optimisation des revenus et du pricing, seront disponibles. Lesseront également optimisés pour faciliter le management quotidien des hôtels.