Federico J. González devient PDG de Louvre Hotels Group

Spécialiste reconnu du marketing et de la conduite du changement, M. González a écrit trois livres : Living and Working Abroad, How to Live and Work with the Portuguese et How to succeed in doing business the Swedish way.Federico J. González est titulaire d'une licence en économie de l'Université Complutense de Madrid et d'un master en commerce international et finance de l'École supérieure de commerce de Paris.Il parle couramment l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. En janvier 2021, il est devenu membre indépendant du conseil d'administration de Sodexo.