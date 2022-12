Grand Sud Formation signe une convention avec Louvre Hotel

Grand Sud Formation (Ecole Supérieure de Tourisme à Toulouse) a signé en décembre 2022 une convention de partenariat avec le groupe Louvre Hotel qui comprend les enseignes : Campanile, Première classe, Kyriad direct, Tulip résidence, Golden Tulip, Royal Tulip, Hôtel et préférence, Sarovar hotels & resorts, Tempting places, Tulip Inn Hotel.



Ce partenariat a pour objectif de renforcer les liens entre professionnels et étudiants et permettre aux étudiants de mieux appréhender l’environnement hôtelier.



Ils pourront notamment participer à des conférences et à des visites. Les étudiants pourront se voir également proposer des stages, emplois, alternance par les enseignes du groupe.