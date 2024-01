2023, une belle année pour les agences de voyages

l’année 2023 est un bon cru pour le secteur des opérateurs de voyages et plus généralement pour le tourisme. Les Français ont été plus nombreux à voyager, ils sont partis plus loin et ont dépensé plus qu’en 2022. Cette évolution s’explique en grande partie par une hausse générale du panier moyen, due à l’inflation notamment à l’augmentation du prix des billets d’avion, et au désir très ancré de partir en voyage pour ceux qui le peuvent.

Quel bilan pour le secteur intermédié de la distribution de voyages ?Les Entreprises du Voyage avec Orchestra viennent de faire paraître les résultats de l'observatoire des vacances des Français pour l'année 2023.Les opérateurs de voyages (agences de voyages physiques et en ligne, tour-opérateurs…) ont réalisé un volume d’affaires supérieur à 2022 (+21%).Les Français ont été plus nombreux à faire appel à ces intermédiaires (+6%) par rapport à 2022.L'année 2023 marque le retour des voyages long-courrier (+19% en nombre de dossiers, +34% en VA).La destination France accuse de son côté un recul de 4% du nombre de dossiers pour un volume d'affaires resté stable. Quant au moyen-courrier, le segment affiche une croissance de +12% du nombre de dossiers pour un VA en hausse de +22%.Les progressions de volume d'affaires sont tirées vers le haut par le panier moyen qui grimpe au global de +14%.Pour Valérie Boned , Présidente des Entreprises du Voyage «