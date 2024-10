Le Centre Pompidou tropical du Brésil ouvrira ses portes en 2026

Cette antenne du musée parisien exposera de l'art moderne et des collections issues de Paris, dans une région jusque-là prisée pour ses paysages et la faune locale, comme les toucans.



Située à Foz do Iguaçu, cette nouvelle institution culturelle marque un partenariat inédit et renforce l’attrait international de ce site partagé avec Puerto Iguazú en Argentine.



Depuis Paris, Laurent Bon, son président, indiquait en juillet que « l'accompagnement de la naissance d'un nouveau musée d'art moderne et contemporain, à Foz do Iguaçu, s'annonce enthousiasmant. Il est toujours encourageant que la notoriété du Centre Pompidou pousse nos homologues à nous solliciter pour leurs développements culturels . »