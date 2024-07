Futuroscopie - Culture et tourisme, apprendront-ils à se parler ?🔑

Futuroscopie - Tout cela ne se fait-il pas ?



JM.Tobelem : On aurait pu penser que la crise de la Covid, qui a parfois conduit à penser que rien ne serait ensuite comme avant, a en réalité donné lieu à peu de réflexions nouvelles, originales ou inédites.



Dans la plupart des cas, c’est le retour au statu quo ante auquel on a assisté. Préparons-nous par conséquent à penser en termes de pertinence, mais également de soutenabilité et de résilience pour faire face aux prochaines crises qui ne manqueront pas de se manifester à l’avenir, qu’elles soient économiques, sanitaires ou politiques.



Remarquons une nouvelle fois à ce sujet que le ministère de la Culture ne possède toujours pas de cellule ou de bureau spécialisé dans le domaine du tourisme (même si une personne est notamment chargée du suivi des conventions entre ministère de la Culture et ministère du Tourisme).



Cela prive donc le secteur culturel de capacités d’analyse, de coordination, d’action et d’anticipation.



Futuroscopie - pouvez-vous nous donner des exemples et esquisser des propositions susceptibles de sonner l’alerte mais surtout de sortir de l’immobilisme ?



JM. Tobelem : En dehors des grandes institutions de rang international : Louvre, Orsay, Versailles, Tour Eiffel, Arc de triomphe… nombre de musées et de monuments de notre pays sont modestement fréquentés, ce qui paraît peu rationnel compte tenu du fait qu’il s’agit de financer des établissements en ordre de marche du 1er janvier au 31 décembre.



L’une des raisons de cette situation sous-optimale tient au fait que les publics sont peu motivés à visiter un lieu qu’ils connaissent déjà , en l’absence de proposition nouvelle suffisamment attractive. Pour cela, il paraît nécessaire d’étoffer la programmation d’expositions, pour passer d’une situation où l’on présente deux expositions par an au mieux à une situation caractérisée par un nombre significativement plus important d’expositions temporaires.



Plusieurs pistes peuvent être explorées à cet égard : développement des partenariats et des coopérations entre musées, échange temporaire de collections entre établissements, soutien approfondi des musées et monuments nationaux aux établissements en régions, création d’une agence spécialisée dans la circulation d’expositions, etc.



Autre exemple : L’Etat possède 87 cathédrales. Inexplicablement, ces monuments sont laissés en friche du point de vue des services aux visiteurs et de leur capacité à intéresser les touristes, français et étrangers. Pourquoi ?



On note en effet l’absence quasi complète d’interprétation (histoire, architecture, art, construction, vitraux, urbanisme…), en dehors de l’offre de visites guidées. Autrement dit, rien n’est fait pour retenir le visiteur, l’inciter à prolonger sa visite ou encore le diriger vers d’autres points d’intérêt de la destination.



Dans le même registre, il conviendrait de développer dans chaque territoire un schéma directeur d’interprétation des patrimoines (SDIP), qui permettrait de révéler aux habitants et aux touristes nombre de points d’intérêt situés dans leur environnement.



La situation actuelle est en effet caractérisée par une stratification et un enchevêtrement de dispositifs d’interprétation, et d’une absence d’interprétation de certains éléments notables du patrimoine.