Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée

Les arrivées aériennes affichent en octobre un recul de 10,9 % par rapport à l’année précédente, marqué notamment par des baisses importantes en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie ou encore de l’Allemagne. À l’inverse, certains marchés lointains poursuivent leur reprise, comme la Chine, la Corée du Sud ou l’Arabie Saoudite.



Depuis le début de l’année 2025, malgré un ralentissement perceptible au second semestre, les taux d’occupation et les arrivées aériennes restent en progression par rapport à 2024.



Les prévisions d’arrivées aériennes pour la période allant de décembre à février annoncent une stabilité, avec une croissance attendue de 0,2 % par rapport à l’année précédente.



Plusieurs marchés montrent des signes de repli, notamment la Corée du Sud (–16,6 %), le Portugal (–21,1 %) et, dans une moindre mesure, les États-Unis (–1,9 %). À l’inverse, la Chine, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et le Japon poursuivent leur progression, avec des croissances comprises entre 13 % et plus de 27 %.



Les réservations déjà enregistrées indiquent une hausse de 2 % pour décembre, une baisse de 6,6 % pour janvier et une reprise de 2,2 % pour février.