Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée

le baromètre - octobre 2025


Le baromètre d'octobre 2025 révèle une baisse de fréquentation durant la Toussaint et un recul des arrivées aériennes. Les perspectives de fin d'année s'annoncent contrastées, avec un fort pic attendu début décembre et une bonne avance pour la nuit du 31 décembre. Cependant janvier 2026 s'annonce pour l'heure en repli, pour les arrivées aériennes.
Le baromètre d’octobre 2025 révèle une baisse de fréquentation durant la Toussaint et un recul des arrivées aériennes, malgré une dynamique annuelle encore positive. Les perspectives de fin d’année s’annoncent contrastées, avec un fort pic attendu début décembre et une bonne avance pour la nuit du 31 décembre.


Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée - Depositphotos.com Auteur FP468189
Selon le Baromètre du tourisme parisien, au cours de la première quinzaine d’octobre, avant les vacances de la Toussaint, la fréquentation en journée a légèrement reculé.

Les visiteurs français diminuent de 3,3 % par rapport à 2024, tout en restant en progression de +2,9 % par rapport à 2023. Du côté des clientèles internationales, la baisse atteint 4,6 % vs. 2024, soit un léger retrait de 1,1 % par rapport à 2023.

Durant les vacances de la Toussaint, la fréquentation globale est en recul de -8,4 % par rapport à 2024. Cette diminution touche plus fortement les clientèles internationales. Le 1er novembre tombant un samedi limite par ailleurs l’effet de pont, ce qui influence négativement la fréquentation. La tendance reste néanmoins positive comparée à 2023, avec une hausse de 5,9 %.

Des arrivées aériennes stables de décembre 2025 à février 2026

Les arrivées aériennes affichent en octobre un recul de 10,9 % par rapport à l’année précédente, marqué notamment par des baisses importantes en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie ou encore de l’Allemagne. À l’inverse, certains marchés lointains poursuivent leur reprise, comme la Chine, la Corée du Sud ou l’Arabie Saoudite.

Depuis le début de l’année 2025, malgré un ralentissement perceptible au second semestre, les taux d’occupation et les arrivées aériennes restent en progression par rapport à 2024.

Les prévisions d’arrivées aériennes pour la période allant de décembre à février annoncent une stabilité, avec une croissance attendue de 0,2 % par rapport à l’année précédente.

Plusieurs marchés montrent des signes de repli, notamment la Corée du Sud (–16,6 %), le Portugal (–21,1 %) et, dans une moindre mesure, les États-Unis (–1,9 %). À l’inverse, la Chine, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et le Japon poursuivent leur progression, avec des croissances comprises entre 13 % et plus de 27 %.

Les réservations déjà enregistrées indiquent une hausse de 2 % pour décembre, une baisse de 6,6 % pour janvier et une reprise de 2,2 % pour février.

Le 31 décembre est une des journées de très forte fréquentation touristique

Sur le plan hôtelier, la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre se montrent particulièrement prometteurs. À date, le taux d’occupation affiche une progression de 6,2 %.

La période des 1er, 2 et 3 décembre devrait être particulièrement chargée, portée par plusieurs événements professionnels majeurs, parmi lesquels Food Ingredients Europe, les Journées de la Société Française de Dermatologie et le salon Natexpo.

À ce stade, la progression de l’occupation est en croissance de 13,7 % par rapport à 2024. En revanche, les réservations pour les vacances de Noël accusent un ralentissement, en particulier entre le 23 et le 30 décembre, période pour laquelle la demande est en baisse de 4,6 %.

Le 31 décembre est une des journées de très forte fréquentation touristique (la plus fréquentée en 2023, selon les données Orange). Cette tendance devrait se confirmer en 2025. À date, le taux d’occupation hôtelier pour cette nuit atteint 64,6 %, soit une avance de 5,2 % par rapport à 2024.

Les réservations dans les meublés touristiques progressent également en Seine-Saint-Denis (+5,1 %) et dans le Val-de-Marne (+4 %), restent stables dans les Hauts-de-Seine, et reculent légèrement à Paris (–2,6 %).

