Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes
Le mois de septembre 2025 affiche une stabilité du volume d’excursionnistes et de touristes en journée (+0,1 % par rapport à 2023, source Orange Flux Vision), selon le baromètre du tourisme parisien.
Ce résultat masque cependant des variations notables liées aux journées de grève, qui ont entraîné une chute de fréquentation de -18,9 % le 10 septembre, -9 % le 18 septembre et -8 % le 2 octobre.
Sur le plan international, les arrivées aériennes enregistrent un repli de -4,1 % par rapport à septembre 2024 (source Forward Keys). Plusieurs marchés clés sont en recul : États-Unis (-9,3 %), Italie (-11,8 %) et Royaume-Uni (-10,3 %).
À l’inverse, certaines destinations lointaines affichent une forte progression, notamment l’Arabie Saoudite (+89,7 %) et l’Australie (+27,2 %).
L’hôtellerie du Grand Paris maintient une tendance positive, avec un taux d’occupation en hausse de +1,4 % par rapport à 2024 et de +2,5 % par rapport à septembre 2023 (source MKG).
Grand Paris : concert de Lady Gaga, salon et congrès boostent la fin d'année
Les prévisions aériennes pour octobre à décembre annoncent une croissance modérée, portée par les marchés de proximité tels que l’Espagne (+11,5 %) et le Royaume-Uni (+14,1 %).
Pour les vacances de la Toussaint, le taux d’occupation prévisionnel recule de trois points par rapport à 2024, en raison notamment de l’absence de pont le 1er novembre.
Les locations meublées enregistrent un fort repli : -32,5 % par rapport à 2024 et -19,7 % par rapport à 2023 à la mi-octobre, avec des baisses marquées en Seine-Saint-Denis (-44,8 %) et dans les Hauts-de-Seine (-36,2 %).
La fin d’année s’annonce en demi-teinte, avec une baisse moyenne de 5,5 points du taux d’occupation pour Noël. Néanmoins, plusieurs événements majeurs devraient stimuler la demande : concerts de Lady Gaga à l’Accor Arena, congrès médicaux et salons professionnels à Paris et Villepinte.
Les arrivées aériennes de décembre s’annoncent dynamiques depuis l’Espagne (+13,7 %), le Royaume-Uni (+18,8 %), le Japon (+18,8 %) et la Chine (+45,8 %).
