Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes

baromètre publié par Paris je t’aime – Office de Tourisme en octobre 2025


Selon le baromètre publié par Paris je t’aime – Office de Tourisme, le mois de septembre 2025 s’est caractérisé par une activité touristique globalement stable dans le Grand Paris.


Mercredi 22 Octobre 2025

Le mois de septembre 2025 affiche une stabilité du volume d’excursionnistes et de touristes en journée (+0,1 % par rapport à 2023, source Orange Flux Vision), selon le baromètre du tourisme parisien.

Ce résultat masque cependant des variations notables liées aux journées de grève, qui ont entraîné une chute de fréquentation de -18,9 % le 10 septembre, -9 % le 18 septembre et -8 % le 2 octobre.

Sur le plan international, les arrivées aériennes enregistrent un repli de -4,1 % par rapport à septembre 2024 (source Forward Keys). Plusieurs marchés clés sont en recul : États-Unis (-9,3 %), Italie (-11,8 %) et Royaume-Uni (-10,3 %).

À l’inverse, certaines destinations lointaines affichent une forte progression, notamment l’Arabie Saoudite (+89,7 %) et l’Australie (+27,2 %).

L’hôtellerie du Grand Paris maintient une tendance positive, avec un taux d’occupation en hausse de +1,4 % par rapport à 2024 et de +2,5 % par rapport à septembre 2023 (source MKG).

Grand Paris : concert de Lady Gaga, salon et congrès boostent la fin d'année

Les prévisions aériennes pour octobre à décembre annoncent une croissance modérée, portée par les marchés de proximité tels que l’Espagne (+11,5 %) et le Royaume-Uni (+14,1 %).

En revanche, les clientèles américaine (-0,3 %), mexicaine (-9,4 %) et portugaise (-16,5 %) marquent le pas. La reprise asiatique se poursuit, avec des hausses significatives en provenance du Japon (+13,4 %), de la Chine (+18,3 %) et de la Corée du Sud (+7,6 %).

Pour les vacances de la Toussaint, le taux d’occupation prévisionnel recule de trois points par rapport à 2024, en raison notamment de l’absence de pont le 1er novembre.

Les locations meublées enregistrent un fort repli : -32,5 % par rapport à 2024 et -19,7 % par rapport à 2023 à la mi-octobre, avec des baisses marquées en Seine-Saint-Denis (-44,8 %) et dans les Hauts-de-Seine (-36,2 %).

La fin d’année s’annonce en demi-teinte, avec une baisse moyenne de 5,5 points du taux d’occupation pour Noël. Néanmoins, plusieurs événements majeurs devraient stimuler la demande : concerts de Lady Gaga à l’Accor Arena, congrès médicaux et salons professionnels à Paris et Villepinte.

Les arrivées aériennes de décembre s’annoncent dynamiques depuis l’Espagne (+13,7 %), le Royaume-Uni (+18,8 %), le Japon (+18,8 %) et la Chine (+45,8 %).

A lire aussi : Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

