Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Paris accueille la 3e édition au Carreau du Temple

Le Mondial du Rhum fera son grand retour à Paris, du 11 au 13 février 2026, pour une 3e édition placée sous le signe des « Terres et Territoires de Rhum ». Producteurs, institutions et acteurs du spiritourisme se réuniront au Carreau du Temple pour valoriser la diversité de cette filière.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 20 Octobre 2025

Lu 184 fois