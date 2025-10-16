TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Paris accueille la 3e édition au Carreau du Temple


Le Mondial du Rhum fera son grand retour à Paris, du 11 au 13 février 2026, pour une 3e édition placée sous le signe des « Terres et Territoires de Rhum ». Producteurs, institutions et acteurs du spiritourisme se réuniront au Carreau du Temple pour valoriser la diversité de cette filière.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026 - Depositphotos.com, @bhofack2
Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026 - Depositphotos.com, @bhofack2
Assurever
Du 11 au 13 février 2026, Paris accueillera la 3e édition du Mondial du Rhum.

L’événement, soutenu par le ministère des Outre-mer, Atout France et le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, réunira au Carreau du Temple les acteurs publics et privés d’un écosystème en plein essor.

Créé par Patrick Loger, le Mondial du Rhum s’impose désormais comme un rendez-vous international majeur pour valoriser les savoir-faire, traditions et innovations liés à la filière rhum.

« C’est un rendez-vous qui fédère et valorise tout notre écosystème, entre traditions, savoir-faire et innovations », souligne le fondateur.

Placée sous le thème « Terres et Territoires de Rhum », cette édition mettra en lumière la culture et le spiritourisme, avec la participation de sept territoires ultramarins.

Les Outre-mer à l’honneur au Mondial du Rhum

Autres articles
Le salon se veut à la fois une plateforme de rencontres entre producteurs, planteurs, institutions et entrepreneurs, mais aussi une vitrine économique et culturelle pour les Outre-mer.

Au programme : la présentation du Laboratoire National du Spiritourisme, le lancement du label Moun Péyï, ainsi qu’un volet formation pour faire de chaque acteur un ambassadeur de son territoire.

Gastronomie, haute couture et musique viendront également enrichir l’événement avec des croisières culinaires orchestrées par de grands chefs, un défilé et des concerts de jazz.

Le Mondial du Rhum s’inscrit dans la stratégie nationale de tourisme durable adoptée en juillet 2025, qui ambitionne de positionner la France comme première destination mondiale à l’horizon 2030.

Atout France identifie d’ailleurs le spiritourisme comme un levier clé de diversification et de développement.


Lu 184 fois

Tags : outre mer, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Lecornu II : Touche pas à nos (aides) vacances ! [ABO]

Long-courrier : les nouvelles frontières d’Aegean [ABO]

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Nantes Beaujoire (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?
Partez en France

Partez en France

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes

Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias