Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Du 11 au 13 février 2026, Paris accueillera la 3e édition du Mondial du Rhum.
L’événement, soutenu par le ministère des Outre-mer, Atout France et le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, réunira au Carreau du Temple les acteurs publics et privés d’un écosystème en plein essor.
Créé par Patrick Loger, le Mondial du Rhum s’impose désormais comme un rendez-vous international majeur pour valoriser les savoir-faire, traditions et innovations liés à la filière rhum.
« C’est un rendez-vous qui fédère et valorise tout notre écosystème, entre traditions, savoir-faire et innovations », souligne le fondateur.
Placée sous le thème « Terres et Territoires de Rhum », cette édition mettra en lumière la culture et le spiritourisme, avec la participation de sept territoires ultramarins.
L’événement, soutenu par le ministère des Outre-mer, Atout France et le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, réunira au Carreau du Temple les acteurs publics et privés d’un écosystème en plein essor.
Créé par Patrick Loger, le Mondial du Rhum s’impose désormais comme un rendez-vous international majeur pour valoriser les savoir-faire, traditions et innovations liés à la filière rhum.
« C’est un rendez-vous qui fédère et valorise tout notre écosystème, entre traditions, savoir-faire et innovations », souligne le fondateur.
Placée sous le thème « Terres et Territoires de Rhum », cette édition mettra en lumière la culture et le spiritourisme, avec la participation de sept territoires ultramarins.
Les Outre-mer à l’honneur au Mondial du Rhum
Autres articles
-
Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
-
Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage
-
Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !
-
Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid
-
Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e
Le salon se veut à la fois une plateforme de rencontres entre producteurs, planteurs, institutions et entrepreneurs, mais aussi une vitrine économique et culturelle pour les Outre-mer.
Au programme : la présentation du Laboratoire National du Spiritourisme, le lancement du label Moun Péyï, ainsi qu’un volet formation pour faire de chaque acteur un ambassadeur de son territoire.
Gastronomie, haute couture et musique viendront également enrichir l’événement avec des croisières culinaires orchestrées par de grands chefs, un défilé et des concerts de jazz.
Le Mondial du Rhum s’inscrit dans la stratégie nationale de tourisme durable adoptée en juillet 2025, qui ambitionne de positionner la France comme première destination mondiale à l’horizon 2030.
Atout France identifie d’ailleurs le spiritourisme comme un levier clé de diversification et de développement.
Au programme : la présentation du Laboratoire National du Spiritourisme, le lancement du label Moun Péyï, ainsi qu’un volet formation pour faire de chaque acteur un ambassadeur de son territoire.
Gastronomie, haute couture et musique viendront également enrichir l’événement avec des croisières culinaires orchestrées par de grands chefs, un défilé et des concerts de jazz.
Le Mondial du Rhum s’inscrit dans la stratégie nationale de tourisme durable adoptée en juillet 2025, qui ambitionne de positionner la France comme première destination mondiale à l’horizon 2030.
Atout France identifie d’ailleurs le spiritourisme comme un levier clé de diversification et de développement.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille