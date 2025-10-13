Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

En avril 2026, Rivages du Monde inaugure une croisière fluviale en Belgique et aux Pays-Bas. D’Amsterdam à Bruges, en passant par Gand et Bruxelles, le cours de l’Escaut et du Rhin invitent à la découverte de merveilles culturelles et naturelles. Ruelles médiévales de Bruges, chefs-d’œuvre du gothique que sont la cathédrale d’Anvers et le beffroi de Gand, canaux, parcs floraux, moulins à vent, musées aux collections inestimables et spécialités culinaires seront au rendez-vous de cette croisière au cœur des traditions et du patrimoine de l’Europe du Nord.



Mythique ! Rivages du Monde embarque ses passagers sur un bateau de légende pour quatre croisières inédites en mai et septembre 2026, à la rencontre des traditions séculaires de la fière Écosse. Cet itinéraire original sur le canal Calédonien traverse les Highlands, l’une des dernières contrées sauvages d’Europe. Le Loch Ness, le majestueux mont Ben Nevis et les mystérieuses îles Hébrides ponctuent une navigation exceptionnelle. Sur cette terre façonnée par les Clans, les châteaux et les ruines de forteresses émergent çà et là des paysages sublimes de l’Écosse.



Intimiste, c’est le ton général de cette croisière fluviale sur la Moselle qui en mai et octobre 2026 partira de Cologne. La navigation à travers un vignoble exceptionnel, l’un des plus escarpés d’Europe, sera émaillée de dégustations de vins locaux, d’un récital de piano à bord et de visites culturelles guidées dans les villes de Cochem, Sarrebourg, Sarrelouis, Trèves ou Coblence. Un riche programme culturel en perspective !



Totalement inédite, une croisière fluviale hors des sentiers battus reliera Berlin à la Baltique en suivant le cours de la Havel et de l’Oder, en octobre 2026. Rivages du Monde défriche ici une destination méconnue en Europe de l’Est. Les escales font la part belle aux visites culturelles : Chorin et son abbaye cistercienne, Szczecin, l’ancienne capitale du Duché de Poméranie, Binz, l’élégante station balnéaire de l’île de Rügen, Greifswald et son héritage hanséatique ou encore Stralsund, « la perle de la Baltique » inscrite à l’Unesco. Cet itinéraire insolite traverse une région aussi belle que passionnante.



Plus consensuelle, c’est une croisière fluviale sur le Rhin entre Amsterdam et Bâle que propose Rivages du Monde également en octobre 2026. Les canaux d’Amsterdam et le prestigieux Rijksmuseum, Coblence, la capitale alsacienne Strasbourg et la célèbre ville d’eau de Baden-Baden seront au programme. Mais aussi de charmantes cités plus confidentielles telles que l’ancienne ville impériale de Spire et son imposante cathédrale romane ou Heidelberg, haut lieu du romantisme allemand. Entre châteaux perchés et forteresses, cet axe vital en Europe qu’est la vallée du Rhin allie découvertes culturelles, gastronomiques, historiques et naturelles.