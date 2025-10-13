Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

En avril 2026, Rivages du Monde inaugure une croisière fluviale en Belgique et aux Pays-Bas. D’Amsterdam à Bruges, en passant par Gand et Bruxelles, le cours de l’Escaut et du Rhin invitent à la découverte de merveilles culturelles et naturelles. Ruelles médiévales de Bruges, chefs-d’œuvre du gothique que sont la cathédrale d’Anvers et le beffroi de Gand, canaux, parcs floraux, moulins à vent, musées aux collections inestimables et spécialités culinaires seront au rendez-vous de cette croisière au cœur des traditions et du patrimoine de l’Europe du Nord.
Mythique ! Rivages du Monde embarque ses passagers sur un bateau de légende pour quatre croisières inédites en mai et septembre 2026, à la rencontre des traditions séculaires de la fière Écosse. Cet itinéraire original sur le canal Calédonien traverse les Highlands, l’une des dernières contrées sauvages d’Europe. Le Loch Ness, le majestueux mont Ben Nevis et les mystérieuses îles Hébrides ponctuent une navigation exceptionnelle. Sur cette terre façonnée par les Clans, les châteaux et les ruines de forteresses émergent çà et là des paysages sublimes de l’Écosse.
Intimiste, c’est le ton général de cette croisière fluviale sur la Moselle qui en mai et octobre 2026 partira de Cologne. La navigation à travers un vignoble exceptionnel, l’un des plus escarpés d’Europe, sera émaillée de dégustations de vins locaux, d’un récital de piano à bord et de visites culturelles guidées dans les villes de Cochem, Sarrebourg, Sarrelouis, Trèves ou Coblence. Un riche programme culturel en perspective !
Totalement inédite, une croisière fluviale hors des sentiers battus reliera Berlin à la Baltique en suivant le cours de la Havel et de l’Oder, en octobre 2026. Rivages du Monde défriche ici une destination méconnue en Europe de l’Est. Les escales font la part belle aux visites culturelles : Chorin et son abbaye cistercienne, Szczecin, l’ancienne capitale du Duché de Poméranie, Binz, l’élégante station balnéaire de l’île de Rügen, Greifswald et son héritage hanséatique ou encore Stralsund, « la perle de la Baltique » inscrite à l’Unesco. Cet itinéraire insolite traverse une région aussi belle que passionnante.
Plus consensuelle, c’est une croisière fluviale sur le Rhin entre Amsterdam et Bâle que propose Rivages du Monde également en octobre 2026. Les canaux d’Amsterdam et le prestigieux Rijksmuseum, Coblence, la capitale alsacienne Strasbourg et la célèbre ville d’eau de Baden-Baden seront au programme. Mais aussi de charmantes cités plus confidentielles telles que l’ancienne ville impériale de Spire et son imposante cathédrale romane ou Heidelberg, haut lieu du romantisme allemand. Entre châteaux perchés et forteresses, cet axe vital en Europe qu’est la vallée du Rhin allie découvertes culturelles, gastronomiques, historiques et naturelles.
Mythique ! Rivages du Monde embarque ses passagers sur un bateau de légende pour quatre croisières inédites en mai et septembre 2026, à la rencontre des traditions séculaires de la fière Écosse. Cet itinéraire original sur le canal Calédonien traverse les Highlands, l’une des dernières contrées sauvages d’Europe. Le Loch Ness, le majestueux mont Ben Nevis et les mystérieuses îles Hébrides ponctuent une navigation exceptionnelle. Sur cette terre façonnée par les Clans, les châteaux et les ruines de forteresses émergent çà et là des paysages sublimes de l’Écosse.
Intimiste, c’est le ton général de cette croisière fluviale sur la Moselle qui en mai et octobre 2026 partira de Cologne. La navigation à travers un vignoble exceptionnel, l’un des plus escarpés d’Europe, sera émaillée de dégustations de vins locaux, d’un récital de piano à bord et de visites culturelles guidées dans les villes de Cochem, Sarrebourg, Sarrelouis, Trèves ou Coblence. Un riche programme culturel en perspective !
Totalement inédite, une croisière fluviale hors des sentiers battus reliera Berlin à la Baltique en suivant le cours de la Havel et de l’Oder, en octobre 2026. Rivages du Monde défriche ici une destination méconnue en Europe de l’Est. Les escales font la part belle aux visites culturelles : Chorin et son abbaye cistercienne, Szczecin, l’ancienne capitale du Duché de Poméranie, Binz, l’élégante station balnéaire de l’île de Rügen, Greifswald et son héritage hanséatique ou encore Stralsund, « la perle de la Baltique » inscrite à l’Unesco. Cet itinéraire insolite traverse une région aussi belle que passionnante.
Plus consensuelle, c’est une croisière fluviale sur le Rhin entre Amsterdam et Bâle que propose Rivages du Monde également en octobre 2026. Les canaux d’Amsterdam et le prestigieux Rijksmuseum, Coblence, la capitale alsacienne Strasbourg et la célèbre ville d’eau de Baden-Baden seront au programme. Mais aussi de charmantes cités plus confidentielles telles que l’ancienne ville impériale de Spire et son imposante cathédrale romane ou Heidelberg, haut lieu du romantisme allemand. Entre châteaux perchés et forteresses, cet axe vital en Europe qu’est la vallée du Rhin allie découvertes culturelles, gastronomiques, historiques et naturelles.
Croisières sur le Douro et le Danube : des classiques enrichis
Destinations culturelles s’il en est, les croisières fluviales sur le Danube de Rivages du Monde s’étoffent en 2026 avec trois propositions d’itinéraires distincts. Le classique Grand Danube, qui pendant 12 jours navigue de la Bavière à la Roumanie, offre une découverte complète de l’Europe centrale. D’avril à octobre 2026, 21 dates de départ sont ouvertes avec au programme la visite de toutes les capitales danubiennes, un récital de piano à bord et un large choix de visites optionnelles. Pour les plus pressés, Rivages du Monde a concocté un programme sur mesure avec sa croisière fluviale intitulée « Capitales danubiennes ». Quatre départs sont prévus en 2026 avec un programme recentré sur la découverte de Vienne, Budapest et Bratislava en 8 jours seulement. Et pour les mélomanes, trois dates de départ sont prévues en 2026 pour une croisière musicale de 8 jours sur le Danube entre Passau et Budapest avec 3 concerts privatisés à terre dans des lieux prestigieux et 3 récitals de piano à bord.
Et toujours le Douro, produit phare des croisières fluviales en Europe de Rivages du Monde, qui allie découvertes culturelles, dégustations de vins et détente dans un décor naturel de toute beauté. Avec 35 départs en 2026 sur le Queen Isabel, véritable hôtel flottant haut de gamme, Rivages du Monde offre à ses passagers le plus beau bateau naviguant sur le Douro.
Et toujours le Douro, produit phare des croisières fluviales en Europe de Rivages du Monde, qui allie découvertes culturelles, dégustations de vins et détente dans un décor naturel de toute beauté. Avec 35 départs en 2026 sur le Queen Isabel, véritable hôtel flottant haut de gamme, Rivages du Monde offre à ses passagers le plus beau bateau naviguant sur le Douro.
Des bateaux toujours plus haut de gamme
Car voilà l’une des exigences qui fait la marque de fabrique et la renommée de Rivages du Monde : une sélection de bateaux qui allient confort et raffinement et le choix du haut de gamme. Ce soin tout particulier porté aux navires se décline dans les espaces communs à la décoration soignée, à l’ambiance à la fois intimiste et conviviale, dans le service attentionné et irréprochable et dans les cabines spacieuses et toutes extérieures où chaque détail est pensé pour le confort des passagers. Ce sont des écrins d’exception qui ouvrent largement sur les fleuves pour laisser libre court à la contemplation. Une attention spéciale est portée à la gastronomie qui allie saveurs locales et goût international pour faire de chaque repas une invitation au voyage.
Aux Pays-Bas et en Belgique, Rivages du Monde affrète l’Amadeus Amara, un navire dernière génération qui allie élégance et technologie de pointe. Sur le Danube, l’Amadeus Silver II compte parmi les bateaux les plus confortables et les plus élégants. Et bien sûr le Queen Isabel, unique par son confort et son raffinement, reste incontestablement le plus luxueux bateau naviguant sur le Douro. Ce véritable hôtel flottant haut de gamme positionne résolument Rivages du Monde dans le segment des croisières de luxe. Quant à l’Écosse, c’est à bord du Lord of the Glens, un bateau de légende à l’élégance si britannique, que se déroule ce nouvel itinéraire de la programmation de Rivages du Monde.
Des croisières conviviales à vocation culturelle
Et toujours la culture à l’honneur ! Les croisières fluviales de Rivages du Monde sont toutes encadrées par un directeur de croisière et une équipe enrichie par la présence de conférenciers. La navigation est en effet ponctuée de conférences à bord, dispensées par des spécialistes reconnus et sélectionnés pour leur savoir et leur passion. Et à chaque escale, un large choix de visites guidées est offert aux passagers. Tout cela dans un environnement francophone qui permet une véritable convivialité à bord.
Des croisières culturelles, des itinéraires sans cesse renouvelés, le choix de bateaux haut de gamme : voilà les trois ingrédients qui alimenteront la saison 2026 de Rivages du Monde !
Des croisières culturelles, des itinéraires sans cesse renouvelés, le choix de bateaux haut de gamme : voilà les trois ingrédients qui alimenteront la saison 2026 de Rivages du Monde !
Pour nous contacter
Réservation :
01 49 49 15 50
resapro@rivagesdumonde.fr
Direction Commerciale :
Sarah CORTES MARTIN
s.cortesmartin@rivagesdumonde.fr
01 49 49 15 50
resapro@rivagesdumonde.fr
Direction Commerciale :
Sarah CORTES MARTIN
s.cortesmartin@rivagesdumonde.fr
Autres articles