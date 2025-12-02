Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !

le congrès s'est déroulé du 27 au 30 novembre 2025 au Cap en Afrique du Sud

Entre transmissions d’agences, pilotage des ventes et virage vers l’intelligence artificielle, Selectour aborde 2026 avec prudence tout en affirmant sa volonté de rester un acteur central de la distribution. Retrouvez les temps forts en vidéo.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 3 Décembre 2025

