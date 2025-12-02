TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !

le congrès s'est déroulé du 27 au 30 novembre 2025 au Cap en Afrique du Sud


Entre transmissions d’agences, pilotage des ventes et virage vers l’intelligence artificielle, Selectour aborde 2026 avec prudence tout en affirmant sa volonté de rester un acteur central de la distribution. Retrouvez les temps forts en vidéo.


Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo ! - PHOTO CE
Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo ! - PHOTO CE
Assurever
Au Cap, où s’est tenu le 50ᵉ congrès Selectour, le réseau a livré un diagnostic contrasté : une année 2025 en croissance environ 2 %, un voyage d’affaires en recul, et une année 2026 qui s'annonce « moins bonne », poussant Laurent Abitbol, le président du directoire à rester attentif sur les investissements.

Selectour revendique désormais 1 000 points de vente, dont 750 labellisés, avec une répartition équilibrée entre agences loisirs et business.

En 2025, 82 nouveaux points de vente ont rejoint la coopérative.

Les différentes annonces du congrès Selectour

Environ un quart des dirigeants ont plus de 60 ans et souhaitent vendre. Pour éviter que ces agences ne quittent le réseau, Selectour a instauré un dispositif d’accompagnement : prêt à taux quasi nul remboursable sur trois ans, droit de préemption, mises en relation entre cédants et repreneurs.

Le pilotage des ventes

L’autre axe fort du congrès repose sur le pilotage des ventes. Aujourd’hui, 83 % des réservations de tour-opérateurs concernent les 43 TO référencés. L’objectif est d’atteindre 100 %, avec une « tolérance zéro » annoncée par Laurent Abitbol.

Certains adhérents soulignent toutefois que certains produits de niche ne sont pas proposés par les TO référencés, ou que la demande client impose parfois d’autres choix.


Selectour accélère sur l'IA

Le réseau va également déployer l'intelligence artificielle. Bertrand Bonnefoi, directeur digital, a notamment annoncé qu’un agent IA sera déployé courant décembre sur l’ensemble des sites.

Selectour active désormais le GEO – Generative Engine Optimization, avec un objectif clair : que les IA « connaissent Selectour » et recommandent ses agences dans leurs réponses.

Stratégie éditoriale, présence sur Wikipédia ou Reddit, optimisation technique… un ensemble de cinq piliers vise à faire de Selectour une marque visible dans les réponses générées par IA.

Dernier axe notable : Selectour a confirmé sa volonté d’intégrer le GIE mondial piloté par Certares, aux côtés des plus grands distributeurs internationaux.

Vos évènements en vidéo :

Boostez la visibilité de vos événements avec la vidéo.

Pour valoriser vos rendez-vous, dynamiser votre communication ou créer des contenus adaptés aux réseaux sociaux, contactez Gentiane ROMANET.

Événementiel, vidéos corporate, formats digitaux, plateau TV : TourMaG réalise tous les formats !

Renseignements :
gentiane@tourmag.com
+33 4 91 58 57 54
Prendre un rendez-vous


Lu 186 fois

Tags : selectour
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

TAP Air Portugal dévoile une nouvelle cabine premium !

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !

Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only

Copenhague ouvre son modèle CopenPay à d'autres destinations !

Marietton Développement rachète le groupiste Vista Voyages

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

NG TRAVEL - Spécialiste GDS Yield Transport H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDELIOS - Commercial(e) Groupes Junior ou Confirmé(e) - CDI - (Aubergenville dans les Yvelines (78) ou région)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !
Partez en France

Partez en France

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Copenhague ouvre son modèle CopenPay à d'autres destinations !

Copenhague ouvre son modèle CopenPay à d'autres destinations !
Production

Production

Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only

Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal dévoile une nouvelle cabine premium !

TAP Air Portugal dévoile une nouvelle cabine premium !
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus

Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Taxe croisière : CLIA met en garde contre une fiscalité cumulative

Taxe croisière : CLIA met en garde contre une fiscalité cumulative
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias