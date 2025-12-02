Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !

Au Cap, où s’est tenu le 50ᵉ congrès Selectour, le réseau a livré un diagnostic contrasté : une année 2025 en croissance environ 2 %, un voyage d’affaires en recul, et une année 2026 qui s'annonce « moins bonne », poussant Laurent Abitbol, le président du directoire à rester attentif sur les investissements.
Selectour revendique désormais 1 000 points de vente, dont 750 labellisés, avec une répartition équilibrée entre agences loisirs et business.
En 2025, 82 nouveaux points de vente ont rejoint la coopérative.
Les différentes annonces du congrès Selectour
Environ un quart des dirigeants ont plus de 60 ans et souhaitent vendre. Pour éviter que ces agences ne quittent le réseau, Selectour a instauré un dispositif d’accompagnement : prêt à taux quasi nul remboursable sur trois ans, droit de préemption, mises en relation entre cédants et repreneurs.
Le pilotage des ventes
L’autre axe fort du congrès repose sur le pilotage des ventes. Aujourd’hui, 83 % des réservations de tour-opérateurs concernent les 43 TO référencés. L’objectif est d’atteindre 100 %, avec une « tolérance zéro » annoncée par Laurent Abitbol.
Certains adhérents soulignent toutefois que certains produits de niche ne sont pas proposés par les TO référencés, ou que la demande client impose parfois d’autres choix.
Selectour accélère sur l'IA
Le réseau va également déployer l'intelligence artificielle. Bertrand Bonnefoi, directeur digital, a notamment annoncé qu’un agent IA sera déployé courant décembre sur l’ensemble des sites.
Selectour active désormais le GEO – Generative Engine Optimization, avec un objectif clair : que les IA « connaissent Selectour » et recommandent ses agences dans leurs réponses.
Stratégie éditoriale, présence sur Wikipédia ou Reddit, optimisation technique… un ensemble de cinq piliers vise à faire de Selectour une marque visible dans les réponses générées par IA.
Dernier axe notable : Selectour a confirmé sa volonté d’intégrer le GIE mondial piloté par Certares, aux côtés des plus grands distributeurs internationaux.
