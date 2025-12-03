Copenhague ouvre son modèle CopenPay à d'autres destinations !

Depuis Copenhague, Wonderful Copenhage a officiellement lancé DestinationPay, un dispositif destiné à aider les destinations à créer leur propre version de CopenPay.
Ce modèle récompense les touristes pour des gestes utiles, ramassage de déchets, déplacements doux, contributions locales, en leur donnant accès à des avantages culturels ou touristiques.
Søren Tegen Petersen, PDG de Wonderful Copenhagen, souligne l’évolution des attentes des visiteurs : « Les touristes ne veulent plus seulement visiter une ville, ils veulent en faire partie ».
Face à l’intérêt suscité par CopenPay depuis deux ans, DestinationPay met désormais à disposition un cadre opérationnel, des données et un guide pratique.
Un webinaire sera organisé en février afin de partager gratuitement l’ensemble des enseignements accumulés.
Wonderful Copenhagen souhaite ainsi encourager une diffusion rapide du modèle, alors que plus de 100 destinations avaient demandé à s’en inspirer. Berlin ouvrira la marche avec BerlinPay dès l’été prochain.
Ce modèle récompense les touristes pour des gestes utiles, ramassage de déchets, déplacements doux, contributions locales, en leur donnant accès à des avantages culturels ou touristiques.
Søren Tegen Petersen, PDG de Wonderful Copenhagen, souligne l’évolution des attentes des visiteurs : « Les touristes ne veulent plus seulement visiter une ville, ils veulent en faire partie ».
Face à l’intérêt suscité par CopenPay depuis deux ans, DestinationPay met désormais à disposition un cadre opérationnel, des données et un guide pratique.
Un webinaire sera organisé en février afin de partager gratuitement l’ensemble des enseignements accumulés.
Wonderful Copenhagen souhaite ainsi encourager une diffusion rapide du modèle, alors que plus de 100 destinations avaient demandé à s’en inspirer. Berlin ouvrira la marche avec BerlinPay dès l’été prochain.
Un mouvement mondiale pour transformer la valeur du voyage
DestinationPay s’inscrit dans un contexte où le tourisme mondial pourrait atteindre 1,8 milliard d’arrivées d’ici 2030. Berlin développe actuellement son propre dispositif, tandis que la région Normandie, déjà engagée dans son initiative « Low-Carbon Rate », voit un parallèle direct avec CopenPay.
L’initiative marque également un virage conceptuel.
Wonderful Copenhagen défend une « nouvelle économie de l'expérience » : la valeur d'un séjour ne se mesure plus seulement aux dépenses, mais aussi à la contribution du visiteur.
Une vision soutenue par l’Union européenne. Apostolos Tzitzikostas, commissaire européen chargé du transport et du tourisme durables, salue l’initiative : elle reflète la dynamique du Transition Pathway for Tourism, où innovation et durabilité se renforcent mutuellement.
À lire aussi : Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients !
L’initiative marque également un virage conceptuel.
Wonderful Copenhagen défend une « nouvelle économie de l'expérience » : la valeur d'un séjour ne se mesure plus seulement aux dépenses, mais aussi à la contribution du visiteur.
Une vision soutenue par l’Union européenne. Apostolos Tzitzikostas, commissaire européen chargé du transport et du tourisme durables, salue l’initiative : elle reflète la dynamique du Transition Pathway for Tourism, où innovation et durabilité se renforcent mutuellement.
À lire aussi : Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients !