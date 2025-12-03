Copenhague ouvre son modèle CopenPay à d'autres destinations !

nouvelle économie de l'expérience

, tandis que la, voit un parallèle direct avec CopenPay.L’initiative marque également un virage conceptuel.Wonderful Copenhagen défend une «» : la valeur d'un séjour ne se mesure plus seulement aux dépenses, mais aussi à la contribution du visiteur.. Apostolos Tzitzikostas, commissaire européen chargé du transport et du tourisme durables, salue l’initiative :, où innovation et durabilité se renforcent mutuellement.