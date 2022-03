Voyages Vert Vous - Copenhague : capitale du futur

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Pour ce 25ème numéro de Voyages Vert Vous, TV5MONDE vous emmène au Danemark, à Copenhague ( Who we are | Wonderful Copenhagen ). Découvrez cette capitale européenne à vélo, essayez-vous au " hygge " l’art de vivre danois et testez le ski urbain ... au sommet d'un incinérateur à déchets !Revoir les précédents épisodes de Voyages Vert Vous