Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

La grande majorité des appareils a subi les modifications nécessaires


Suite à la publication d’une Alerte aux Opérateurs (AOT) le 28 novembre, appelant à des mesures de précaution immédiates sur un certain nombre d’avions de la famille A320 en service, Airbus annonce ce lundi 1er décembre, que "la grande majorité a désormais subi les modifications nécessaires".


Rédigé par le Lundi 1 Décembre 2025

Airbus A320 immobilisés : "la grande majorité a désormais subi les modifications nécessaires" - DepositPhotos.com, soosjozsef
Les compagnies aériennes vont enfin le bout du tunnel, trois jours après la publication d’une Alerte aux Opérateurs (AOT) par Airbus, appelant à des mesures de précaution immédiates sur un certain nombre d’avions de la famille A320 en service.

Sur un total d'environ 6 000 appareils potentiellement concernés et immobilisés, "la grande majorité a désormais subi les modifications nécessaires, fait savoir le constructeur dans un communiqué.

Nous collaborons avec nos compagnies aériennes clientes afin de faciliter la modification des moins de 100 appareils restants et de garantir leur remise en service."

Airbus y présente également ses excuses, après les retards occasionnés aux passagers et aux compagnies aériennes par cet événement.

Airbus 320 : un incident a donné l'alerte

Pour rappel, le 28 novembre dernier, le groupe toulousain a informé les compagnies que, suite à un incident récent impliquant un avion de la famille A320, un rayonnement solaire intense pouvait "corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol".

"Airbus a collaboré activement avec les autorités aéronautiques afin de solliciter des mesures préventives immédiates de la part des opérateurs via une Alerte de Transmission aux Opérateurs (AOT), dans le but de mettre en œuvre les protections logicielles et/ou matérielles disponibles et de garantir la sécurité des vols.

Cette AOT sera intégrée à une Consigne de Navigabilité d'Urgence de l'Agence Européenne de la Sécurité Aéronautique (AESA)", avait déclaré le constructeur.

