Air Austral va mettre fin à ses galères et tourner la page des A220

Ce choix constitue une étape importante pour consolider durablement notre exploitation moyen-courrier et soutenir notre croissance.



Avec l’A320neo, nous bénéficions d’un avion reconnu pour sa fiabilité, offrant davantage de capacité et parfaitement adapté à notre réseau.



Ce renouvellement nous permettra de renforcer nos fréquences, d’accompagner le développement de notre réseau régional et d’offrir à nos clients un service encore plus performant,

la compagnie n’avait pas acheté des planeurs, mais des avions avec des moteurs.

La compagnie réunionnaise n’est pas un cas isolé. EgyptAir a décidé de revendre l’intégralité de sa flotte d’A220, dont seulement deux exemplaires sur douze étaient encore en service.Air Sénégal, de son côté, a tout simplement annulé sa commande." a déclaré Hugues Marchessaux, président du directoire d’Air Austral.Des discussions avaient été entamées avec Airbus et le motoriste, afin d’obtenir une compensation financière, l’ancien PDG rappelant que "Avant de se tourner vers Airbus, la compagnie avait aussi étudié la piste du Boeing 737 MAX-8.