Air Austral va mettre fin à ses galères et tourner la page des A220

Les échanges étaient vifs au sein de la direction d’Air Austral, il devenait urgent de tourner la page des A220.
Le modèle maudit d’Airbus aura entraîné la compagnie dans d’importantes difficultés, à la fois techniques et financières. Dans une flotte de huit appareils, les trois A220 faisaient figure de boulets.
Le transporteur s’était pourtant enorgueilli d’être le premier opérateur français à voler en Airbus A220-300. Mais l’euphorie a vite laissé place à la désillusion, puisque jamais les trois appareils n’ont été opérationnels simultanément.
Dans le cadre de son opération de redressement des comptes, Air Austral ne pouvait plus continuer à traîner des poids morts dans ses bilans.
Elle ferme donc ce douloureux chapitre et mise désormais sur l’A320neo.
Ces derniers mois, un seul A220 était encore en vol, les deux autres restant cloués au sol en raison de problèmes moteurs récurrents sur ce type de modèle.
À cela s’ajoutait un problème d’alliage provoquant une corrosion accélérée de l'habitacle.
Air Austral commande deux A320neo
La compagnie réunionnaise n’est pas un cas isolé. EgyptAir a décidé de revendre l’intégralité de sa flotte d’A220, dont seulement deux exemplaires sur douze étaient encore en service.
Air Sénégal, de son côté, a tout simplement annulé sa commande.
Une lettre d’intention a été signée avec le lessor Macquarie, pour la location de deux Airbus A320neo, dont les livraisons interviendront en mars et mai 2027.
"Ce choix constitue une étape importante pour consolider durablement notre exploitation moyen-courrier et soutenir notre croissance.
Avec l’A320neo, nous bénéficions d’un avion reconnu pour sa fiabilité, offrant davantage de capacité et parfaitement adapté à notre réseau.
Ce renouvellement nous permettra de renforcer nos fréquences, d’accompagner le développement de notre réseau régional et d’offrir à nos clients un service encore plus performant," a déclaré Hugues Marchessaux, président du directoire d’Air Austral.
Des discussions avaient été entamées avec Airbus et le motoriste, afin d’obtenir une compensation financière, l’ancien PDG rappelant que "la compagnie n’avait pas acheté des planeurs, mais des avions avec des moteurs."
Les dommages étaient estimés à près de 10 millions d’euros en février 2024, une somme qui a sans doute encore grimpé depuis.
Le dossier est toujours en cours de négociation.
Ce changement marque également une étape clé dans la stratégie moyen-courrier de la compagnie, ces nouveaux appareils offrant une plus grande capacité, une meilleure performance et une efficacité accrue, parfaitement alignées avec les ambitions régionales d’Air Austral.
Avant de se tourner vers Airbus, la compagnie avait aussi étudié la piste du Boeing 737 MAX-8.
