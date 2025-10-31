TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Austral va mettre fin à ses galères et tourner la page des A220

Air Austral a décidé de louer deux A320neo


Les discussions pour remplacer ses trois A220 étaient bien engagées, elles viennent désormais d’aboutir. La compagnie réunionnaise annonce avoir signé une lettre d’intention pour la location de deux Airbus A320neo, qui viendront remplacer ses trois A220. Air Austral tourne ainsi la page de plusieurs années de galères opérationnelles et financières.


Rédigé par le Vendredi 31 Octobre 2025

Air Austral a décider de louer deux A320neo - Airbus by Pascal Pigeyre
Air Austral a décider de louer deux A320neo - Airbus by Pascal Pigeyre
Assurever
Les échanges étaient vifs au sein de la direction d’Air Austral, il devenait urgent de tourner la page des A220.

Le modèle maudit d’Airbus aura entraîné la compagnie dans d’importantes difficultés, à la fois techniques et financières. Dans une flotte de huit appareils, les trois A220 faisaient figure de boulets.

Le transporteur s’était pourtant enorgueilli d’être le premier opérateur français à voler en Airbus A220-300. Mais l’euphorie a vite laissé place à la désillusion, puisque jamais les trois appareils n’ont été opérationnels simultanément.

Dans le cadre de son opération de redressement des comptes, Air Austral ne pouvait plus continuer à traîner des poids morts dans ses bilans.
Elle ferme donc ce douloureux chapitre et mise désormais sur l’A320neo.

Ces derniers mois, un seul A220 était encore en vol, les deux autres restant cloués au sol en raison de problèmes moteurs récurrents sur ce type de modèle.

À cela s’ajoutait un problème d’alliage provoquant une corrosion accélérée de l'habitacle.

Air Austral commande deux A320neo

Autres articles
La compagnie réunionnaise n’est pas un cas isolé. EgyptAir a décidé de revendre l’intégralité de sa flotte d’A220, dont seulement deux exemplaires sur douze étaient encore en service.

Air Sénégal, de son côté, a tout simplement annulé sa commande.

Une lettre d’intention a été signée avec le lessor Macquarie, pour la location de deux Airbus A320neo, dont les livraisons interviendront en mars et mai 2027.

"Ce choix constitue une étape importante pour consolider durablement notre exploitation moyen-courrier et soutenir notre croissance.

Avec l’A320neo, nous bénéficions d’un avion reconnu pour sa fiabilité, offrant davantage de capacité et parfaitement adapté à notre réseau.

Ce renouvellement nous permettra de renforcer nos fréquences, d’accompagner le développement de notre réseau régional et d’offrir à nos clients un service encore plus performant," a déclaré Hugues Marchessaux, président du directoire d’Air Austral.

Des discussions avaient été entamées avec Airbus et le motoriste, afin d’obtenir une compensation financière, l’ancien PDG rappelant que "la compagnie n’avait pas acheté des planeurs, mais des avions avec des moteurs."

Les dommages étaient estimés à près de 10 millions d’euros en février 2024, une somme qui a sans doute encore grimpé depuis.
Le dossier est toujours en cours de négociation.

Ce changement marque également une étape clé dans la stratégie moyen-courrier de la compagnie, ces nouveaux appareils offrant une plus grande capacité, une meilleure performance et une efficacité accrue, parfaitement alignées avec les ambitions régionales d’Air Austral.

Avant de se tourner vers Airbus, la compagnie avait aussi étudié la piste du Boeing 737 MAX-8.


Lu 247 fois

Tags : a220, air austral, airbus
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts

Brand news AirMaG

Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe

Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe
On croit connaître Saint-Martin après quelques jours. Erreur. Cette pépite des Caraïbes, partagée...
Dernière heure

World Connect by APG : une édition 2025 très politique

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"

Tourisme éthique : Un Monde Autrement veut élargir son réseau à l’international

Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe pour l'été 2027

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Forfait touristique : que se passe-t-il si l'hôtel n'a pas le standing attendu ?

Forfait touristique : que se passe-t-il si l'hôtel n'a pas le standing attendu ?
Partez en France

Partez en France

Montbéliard s’illumine pour sa 39ᵉ édition des Lumières de Noël

Montbéliard s’illumine pour sa 39ᵉ édition des Lumières de Noël
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"

Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

World Connect by APG : une édition 2025 très politique

World Connect by APG : une édition 2025 très politique
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Tourisme durable : "les ressources humaines sont le moteur de la transition"

Tourisme durable : "les ressources humaines sont le moteur de la transition"
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias