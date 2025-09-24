Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !

La Réunion franchit un nouveau cap. Les premiers résultats de fréquentation touristique pour le premier semestre 2025 font état de 272 284 visiteurs extérieurs, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2024.
Les recettes touristiques atteignent 229,1 millions d’euros, soit une progression de 3,5 %.
Avec plus de 220 000 arrivées en six mois, le marché hexagonal concentre près de 82 % du total.
Fort de ce constat, le Comité Réunionnais du Tourisme souhaite accélérer la diversification de ses marchés émetteurs.
Nouvelle ligne entre Francfort et la Réunion via Maurice
Cette volonté se concrétise avec l'annonce, à l'occasion de l'IFTM, du lancement d’une nouvelle liaison aérienne reliant Francfort à La Réunion via Maurice, opérée par la compagnie Condor, en partenariat avec Air Austral.
La ligne est déjà opérationnelle, depuis le 26 septembre, elle effectue environ 2 à trois vols par semaine.
Lors du salon IFTM Top Résa, Patrick Lebreton, président du Comité Réunionnais du Tourisme, a souligné cette dynamique : « Notre présence ici à l'IFTM, notre nombre et notre unité traduisent un message clair : La Réunion est debout, forte et tournée vers l’avenir. (…) Nous confirmons notre attractivité avec des chiffres records et j’ai le plaisir d’annoncer officiellement le lancement de la ligne Francfort–Réunion, via Maurice. C’est une première étape déterminante dans notre stratégie de diversification de marchés. »
