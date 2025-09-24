Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !

La Réunion franchit un nouveau cap. Les premiers résultats de fréquentation touristique pour le premier semestre 2025 font état de 272 284 visiteurs extérieurs, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2024.Les recettes touristiques atteignent 229,1 millions d’euros, soit une progression de 3,5 %.Avec plus de 220 000 arrivées en six mois, le marché hexagonal concentre près de 82 % du total.Fort de ce constat, le Comité Réunionnais du Tourisme souhaite accélérer la diversification de ses marchés émetteurs.