Air Austral enrichit ses classes Club Austral et Confort

Le confort à bord évolue également avec des trousses de confort redessinées, progressivement déployées jusqu’en octobre 2025. En Classe Club Austral, quatre coloris sont proposés et contiennent des bouchons d’oreilles, un masque de nuit satinée, une paire de chaussettes, une brosse à dents en bambou, un tube de dentifrice et deux produits L’Occitane. La Classe Confort bénéficie également d’une trousse enrichie, comprenant l’essentiel pour un voyage agréable.



Ces nouveautés marquent une nouvelle étape pour Air Austral, qui met en avant la gastronomie réunionnaise et le confort de voyage afin de renforcer son positionnement dans l’océan Indien.