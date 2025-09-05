TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Austral enrichit ses classes Club Austral et Confort

Air Austral, une vitrine du savoir-faire réunionnais


Air Austral enrichit ses classes Club Austral et Confort avec une cuisine revisitée, une carte des vins et des trousses de confort repensées, signées Kevene Marimoutou et Fabrice Sommier.


Rédigé par le Vendredi 5 Septembre 2025

Après des années compliquées, Air Austral, compagnie aérienne française basée à La Réunion, poursuit sa politique d’amélioration de l’expérience voyage.

Dans ses classes Club Austral et Confort, la compagnie introduit une série de nouveautés allant de la gastronomie à l’aménagement du confort.

Air Austral : une carte conçue par des chefs

Depuis le 1er septembre 2025, tous les plats servis en Classe Club Austral portent la griffe de Kevene Marimoutou, chef Signature Air Austral.

Jusque-là, seule une option sur quatre était signée par le chef. Sa cuisine, met à l’honneur les produits de La Réunion et se décline sur dix nouvelles propositions, en plus des quatre existantes.

A voir aussi : Air Austral, la plus réunionnaise des compagnies françaises

Parmi elles : carry de poulet à la vanille, pavé d’espadon au ketchup épicé et gel citron, magret de canard mariné au sirop galabé ou encore carry de camarons au gingembre-mangue. Ces plats sont proposés sur les vols au départ de La Réunion vers Paris et Bangkok, avec un renouvellement progressif des créations au fil des mois.

Pour accompagner cette offre gastronomique, la compagnie s’appuie sur le savoir-faire de Fabrice Sommier, Meilleur Ouvrier de France et sommelier de renom. Sa sélection de vins propose des "accords adaptés aux saveurs réunionnaises et à l’expérience culinaire en plein ciel" indique un communiqué de presse.

À déguster avant l’embarquement

Verrines signatures à retrouver au salon Air Austral. Photo Air Austral
Verrines signatures à retrouver au salon Air Austral. Photo Air Austral
Avant même d’embarquer, les voyageurs peuvent découvrir une sélection de verrines Signature au Salon Air Austral de l’aéroport de La Réunion. Chaque mois, une nouvelle création est proposée, alliant produits locaux et touches gastronomiques.

Les rillettes de poisson au gingembre-mangue, le cocktail d’ananas au ketchup épicé ou encore la soupe froide à l’amande, lait de coco et citronnelle figurent parmi les propositions déjà testées.

Des trousses de confort revisitées

Nouveaux essentiels de vol fournis par Air Austral. Photo : Air Austral
Nouveaux essentiels de vol fournis par Air Austral. Photo : Air Austral
Le confort à bord évolue également avec des trousses de confort redessinées, progressivement déployées jusqu’en octobre 2025. En Classe Club Austral, quatre coloris sont proposés et contiennent des bouchons d’oreilles, un masque de nuit satinée, une paire de chaussettes, une brosse à dents en bambou, un tube de dentifrice et deux produits L’Occitane. La Classe Confort bénéficie également d’une trousse enrichie, comprenant l’essentiel pour un voyage agréable.

Ces nouveautés marquent une nouvelle étape pour Air Austral, qui met en avant la gastronomie réunionnaise et le confort de voyage afin de renforcer son positionnement dans l’océan Indien.

