TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

Une saison complète au départ de Pointe-à-Pitre


Grande première pour CFC : son navire amiral Renaissance naviguera cet hiver à travers les Caraïbes. De la Guadeloupe aux îles britanniques, la compagnie franco-britannique dévoile un programme 2026 placé sous le signe de la diversité et de la découverte.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Le Renaissance compte 929 cabines et peut accueillir jusqu’à 1100 passagers @CFC
Le Renaissance compte 929 cabines et peut accueillir jusqu’à 1100 passagers @CFC
Assurever
De novembre 2025 à mars 2026, Renaissance, sillonnera les eaux de la mer des Caraïbes, au départ de Pointe-à-Pitre.

C’est une première pour CFC, aujourd’hui dans le giron du groupe Ambassador, qui proposera une série d’itinéraires insulaires.

« Nous avons voulu surprendre nos passagers avec de nouvelles escales et des thématiques inédites », souligne Maëlysse Pierrot-Guibourt, dans un édito, présidente de la compagnie.

Parmi les temps forts, deux traversées transatlantiques d’une vingtaine de jours permettront de relier l’Europe aux Antilles : Odyssée tropicale (Dunkerque – Pointe-à-Pitre, du 1er au 22 novembre 2025) et Dans le sillage de Christophe Colomb (Pointe-à-Pitre – Dunkerque, du 7 au 27 mars 2026). Notons, aussi, la croisière Fêtes de Noël antillaises (du 23 décembre 2025 au 3 janvier 2026), avec des escales à Saint-Martin, Tortola, Curaçao ou encore la Barbade.

CFC Croisières : des nouveautés au Nord comme au Sud

Autres articles
À son retour en Europe, Renaissance reprendra ses itinéraires depuis Dunkerque, avec plusieurs nouveautés : les îles Féroé font leur entrée au programme via la croisière Héritages vikings & îles Féroé (du 20 au 31 mai 2026), tout comme la péninsule Ibérique, avec Splendeurs ibériques (du 1er au 11 août 2026), entre Lisbonne, Séville, Malaga et Ibiza.

On rappelle que CFC a choisi Dunkerque comme port d’attache au détriment du Havre,.

Côté Méditerranée, depuis Marseille, la compagnie enrichit aussi son offre d’automne avec Empreintes des Chevaliers et rivages d’Orient (du 26 septembre au 10 octobre 2026), une croisière de deux semaines entre Sicile, Grèce et Turquie.

Croisières thématiques et engagement durable

CFC poursuit également son partenariat avec l’association britannique ORCA, spécialisée dans la protection des animaux marins.

Trois croisières 2026, baptisées Odyssée Marine, seront consacrées à l’observation des cétacés au large de l’Écosse, dans le golfe de Gascogne et en mer Égée.

Autre temps fort : une croisière dédiée à l’éclipse solaire totale du 12 août 2026, entre Marseille, Majorque, la Sardaigne et la Corse. Les passagers pourront observer le phénomène depuis la mer, en compagnie de spécialistes à bord.

En parallèle, la compagnie continue de renforcer son engagement environnemental. Certifiée Green Marine Europe et signataire de la Charte Croisière Durable en Méditerranée, CFC a équipé Renaissance de pots catalytiques de dernière génération et d’un système de traitement des eaux usées ZENON. L’installation d’un branchement électrique à quai est prévue d’ici 2028.

Lu 176 fois

Tags : cfc croisieres, croisieres, renaissance cfc
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand news CruiseMaG

Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes

Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes
Et si on arrêtait de voir la croisière comme un produit compliqué ? Costa propose un guide pratique...
Dernière heure

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Nantes Beaujoire (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?
Partez en France

Partez en France

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias