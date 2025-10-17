CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

De novembre 2025 à mars 2026, Renaissance, sillonnera les eaux de la mer des Caraïbes, au départ de Pointe-à-Pitre.
C’est une première pour CFC, aujourd’hui dans le giron du groupe Ambassador, qui proposera une série d’itinéraires insulaires.
« Nous avons voulu surprendre nos passagers avec de nouvelles escales et des thématiques inédites », souligne Maëlysse Pierrot-Guibourt, dans un édito, présidente de la compagnie.
Parmi les temps forts, deux traversées transatlantiques d’une vingtaine de jours permettront de relier l’Europe aux Antilles : Odyssée tropicale (Dunkerque – Pointe-à-Pitre, du 1er au 22 novembre 2025) et Dans le sillage de Christophe Colomb (Pointe-à-Pitre – Dunkerque, du 7 au 27 mars 2026). Notons, aussi, la croisière Fêtes de Noël antillaises (du 23 décembre 2025 au 3 janvier 2026), avec des escales à Saint-Martin, Tortola, Curaçao ou encore la Barbade.
CFC Croisières : des nouveautés au Nord comme au Sud
À son retour en Europe, Renaissance reprendra ses itinéraires depuis Dunkerque, avec plusieurs nouveautés : les îles Féroé font leur entrée au programme via la croisière Héritages vikings & îles Féroé (du 20 au 31 mai 2026), tout comme la péninsule Ibérique, avec Splendeurs ibériques (du 1er au 11 août 2026), entre Lisbonne, Séville, Malaga et Ibiza.
On rappelle que CFC a choisi Dunkerque comme port d’attache au détriment du Havre,.
Côté Méditerranée, depuis Marseille, la compagnie enrichit aussi son offre d’automne avec Empreintes des Chevaliers et rivages d’Orient (du 26 septembre au 10 octobre 2026), une croisière de deux semaines entre Sicile, Grèce et Turquie.
Croisières thématiques et engagement durable
CFC poursuit également son partenariat avec l’association britannique ORCA, spécialisée dans la protection des animaux marins.
Trois croisières 2026, baptisées Odyssée Marine, seront consacrées à l’observation des cétacés au large de l’Écosse, dans le golfe de Gascogne et en mer Égée.
Autre temps fort : une croisière dédiée à l’éclipse solaire totale du 12 août 2026, entre Marseille, Majorque, la Sardaigne et la Corse. Les passagers pourront observer le phénomène depuis la mer, en compagnie de spécialistes à bord.
En parallèle, la compagnie continue de renforcer son engagement environnemental. Certifiée Green Marine Europe et signataire de la Charte Croisière Durable en Méditerranée, CFC a équipé Renaissance de pots catalytiques de dernière génération et d’un système de traitement des eaux usées ZENON. L’installation d’un branchement électrique à quai est prévue d’ici 2028.
