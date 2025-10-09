Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

A bord du Legend of the Seas, les passagers auront le choix d'une piscine pour chaque envie, dont des piscines réservées aux adultes, telle que la piscine à débordement The Hideaway - Photo : RCCL
Le Legend of the Seas incarne l’ambition de Royal Caribbean de renouveler l’expérience familiale en mer.
Le navire proposera huit « quartiers » thématiques et pas moins de 28 options de restauration, du Royal Railway - Legend Station, restaurant immersif inspiré des Routes de la Soie, au Hollywoodland Supper Club, clin d’œil à l’âge d’or du cinéma américain.
Les passagers découvriront aussi une version maritime du musical Charlie et la Chocolaterie, un casino sur deux niveaux et un vaste choix d’espaces dédiés au divertissement.
Le Legend of the Seas, 4e navire de la compagnie à propulsion GNL
Croisant d’abord en Méditerranée depuis Barcelone et Rome, le Legend proposera à l’hiver 2026-2027 des itinéraires de six à huit nuits dans les Caraïbes, avec escales à Aruba, Curaçao et à Perfect Day at CocoCay, l’île privée de la compagnie.
« Le Legend of the Seas, c’est le navire familial par excellence », résume Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, représentant en France de Royal Caribbean Group.
« Royal Caribbean, c’est la marque familiale du groupe, et avec l’arrivée du Legend, on enrichit encore cette offre sur le marché européen. »
Le paquebot arrive après la mise en service de l'Icon of the Seas et du Star of The Seas.
Deux autre navires de cette classe sont déjà annoncés.
Le Legend of the Seas sera le quatrième navire de la compagnie à propulsion GNL. Il intégrera également des systèmes de récupération de chaleur, une connexion électrique à quai et d’autres innovations énergétiques destinées à réduire les émissions.
Royal Caribbean vise la neutralité carbone d’ici 2035.
