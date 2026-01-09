Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Créée en 2014, cette agence de voyage réceptive conçoit et opère des programmes sur mesure à destination des voyageurs individuels, des groupes, des couples, des familles et des professionnels du tourisme.
Basée à Ouarzazate, Naga Travel Maroc s’appuie sur une équipe d’experts locaux, profondément ancrés dans la culture et les traditions du pays. Leur parfaite connaissance du terrain permet de proposer des itinéraires authentiques, combinant découverte culturelle, nature et aventure, sur l’ensemble du territoire marocain.
Naga Travel Maroc accompagne ses partenaires dans la conception de circuits personnalisés, adaptés aux envies, aux profils et aux rythmes de chaque client. Villes impériales, Atlas, vallées du Sud, désert du Sahara, côtes atlantiques ou oasis confidentielles : l’agence valorise toute la diversité du Maroc, en privilégiant des expériences immersives et hors des sentiers battus.
L’agence prend en charge l’ensemble des prestations : hébergements, transports, guides locaux, activités et logistique, garantissant des séjours sécurisés, confortables et maîtrisés. Sur le terrain, Naga Travel Maroc dispose de ses propres minibus et véhicules 4x4, ainsi que de chauffeurs-guides expérimentés intervenant sur l’ensemble du pays. Cette organisation intégrée assure une grande réactivité et une qualité de service constante.
L’agence propose des séjours en hôtels, riads, maisons d’hôtes et bivouacs dans le désert, ainsi que des circuits mêlant randonnées, excursions en montagne et découvertes désertiques. Naga Travel Maroc exploite également deux bivouacs dans le désert d’Erg Cheggaga : un camp nomade et un lodge de luxe, permettant de répondre à différents niveaux de confort et d’expériences.
Naga Travel Maroc s'adresse à une large typologie de clientèles
Le savoir-faire de Naga Travel Maroc s’adresse à une large typologie de clientèles : amateurs de culture, voyageurs en quête d’aventure, séjours bien-être, groupes constitués ou voyages d’exception.
Parmi les prestations proposées : circuits des villes impériales, séjours golf, randonnées désert et montagne, bivouacs à Chegaga, Merzouga ou Agafay, séjours yoga dans le désert et programmes entièrement sur mesure.
Titulaire de la licence officielle du Ministère du Tourisme marocain et couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle, Naga Travel Maroc se positionne comme un partenaire de confiance pour les agences de voyages et tour-opérateurs.
