Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Le savoir-faire de Naga Travel Maroc s’adresse à une large typologie de clientèles : amateurs de culture, voyageurs en quête d’aventure, séjours bien-être, groupes constitués ou voyages d’exception.Parmi les prestations proposées : circuits des villes impériales, séjours golf, randonnées désert et montagne, bivouacs à Chegaga, Merzouga ou Agafay, séjours yoga dans le désert et programmes entièrement sur mesure.Titulaire de la licence officielle du Ministère du Tourisme marocain et couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle, Naga Travel Maroc se positionne comme un partenaire de confiance pour les agences de voyages et tour-opérateurs.