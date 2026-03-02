TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Webinaires Canada – mars 2026


Destination Canada invite les professionnels du tourisme à découvrir le Grand Nord et la faune canadienne à travers deux webinaires ciblés.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 2 Mars 2026 à 00:05

Kluane National Park and Reserve, Yukon © Dan Carr
Kluane National Park and Reserve, Yukon © Dan Carr
Aer Lingus

Mardi 10 mars 2026 – Le Grand Nord
Ce webinaire vous plongera au cœur du Grand Nord canadien, territoire d’aventures, de nature brute et de cultures ancestrales. Les intervenants des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon mettront en lumière des expériences emblématiques telles que l’observation des aurores boréales, la faune arctique comme les caribous, bœufs musqués ou ours, et les cultures autochtones locales, notamment inuit. Un rendez-vous pour mieux comprendre comment se rendre à destination avec les compagnies aériennes régionales et concevoir des itinéraires hors des sentiers battus.

Intervenants :
Northwest Territories TourismMichaela Arnold
Tourisme Yukon & Association Franco-YukonnaiseCamille Gachot

Churchill © Travel Manitoba
Churchill © Travel Manitoba
Mardi 24 mars 2026 – Observation de la faune canadienne dans son habitat naturel
Cette session sera consacrée à l’observation responsable de la faune canadienne, notamment les ours polaires, dans des environnements naturels préservés. Les intervenants partageront des exemples concrets d’expériences immersives : témoignage de guide naturaliste, journée-type dans un parc, conseils pratiques pour l’observation de la faune en famille et bonnes pratiques pour une approche respectueuse de la faune.
Un webinaire pensé pour aider les agents à proposer des séjours différenciants, basés sur des expériences encadrées, sécurisées et authentiques, répondant à l’un des centres d’intérêt majeurs des voyageurs français.

Intervenants :
Travel ManitobaMelanie Swenarchuk
Tourisme Banff & Lake LouiseMarilou Dupray

Ces webinaires sont une excellente opportunité pour enrichir vos connaissances, poser vos questions en direct et découvrir les produits touristiques canadiens à promouvoir auprès de votre clientèle.



Bon à savoir :
• Chaque webinaire se déroule un mardi de 15h à 16h
• Webinaire suivi d’une session de questions-réponses à la fin
Replay disponible après chaque session sur ce lien


Dates & Thématiques 2026 :

6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides

20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada

3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary

24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse

10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise

24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise

7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec Association Touristique Autochtone du Canada, label Original Original, Association Touristique Autochtone de l’Alberta

21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism

5 mai 2026 – La route ChamplainNouvelle date !
avec Ontario's Highlands Tourism Organization

Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.

Webinaires Canada – mars 2026

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Malaury Mazal, assistante pour Destination Canada sur malaury@360tourisme.fr.

www.LeCanadaNaturellement.fr

Retrouvez-nous sur :
facebookinstagramyoutube



Lu 207 fois

Tags : Canada, DestinationCanada, Faune Canadienne, Formation Tourisme, Grand Nord, LeCanadaNaturellement, Tourisme Responsable, Voyage Nature, Voyage sur-mesure, Webinaire
Notez

Brand News DestiMaG

Le Pays de Galles : l’âme celte du Royaume-Uni

Le Pays de Galles : l’âme celte du Royaume-Uni
Au sein du Royaume-Uni, une destination s’impose aujourd’hui comme une réponse évidente aux...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Xplore Mexique : explorer la péninsule du Yucatán en toute sérénité

Xplore Mexique : explorer la péninsule du Yucatán en toute sérénité
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Terres Métisses ne cesse de se réinventer : nouveaux marchés, nouvelle image, nouvelles façons de voyager

Webinaires Canada – mars 2026

Xplore Mexique : explorer la péninsule du Yucatán en toute sérénité

Le Pays de Galles : l’âme celte du Royaume-Uni

L’authenticité des destinations So Réceptifs

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
AirMaG

AirMaG

LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026

LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises lance un programme de parrainage

Oceania Cruises lance un programme de parrainage
Distribution

Distribution

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Reims : j'ai testé pour vous la brasserie du Domaine Les Crayères

Reims : j'ai testé pour vous la brasserie du Domaine Les Crayères
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias