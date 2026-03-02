Webinaires Canada – mars 2026

Mardi 10 mars 2026 – Le Grand Nord
Ce webinaire vous plongera au cœur du Grand Nord canadien, territoire d’aventures, de nature brute et de cultures ancestrales. Les intervenants des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon mettront en lumière des expériences emblématiques telles que l’observation des aurores boréales, la faune arctique comme les caribous, bœufs musqués ou ours, et les cultures autochtones locales, notamment inuit. Un rendez-vous pour mieux comprendre comment se rendre à destination avec les compagnies aériennes régionales et concevoir des itinéraires hors des sentiers battus.
Intervenants :
• Northwest Territories Tourism – Michaela Arnold
• Tourisme Yukon & Association Franco-Yukonnaise – Camille Gachot
Mardi 24 mars 2026 – Observation de la faune canadienne dans son habitat naturel
Cette session sera consacrée à l’observation responsable de la faune canadienne, notamment les ours polaires, dans des environnements naturels préservés. Les intervenants partageront des exemples concrets d’expériences immersives : témoignage de guide naturaliste, journée-type dans un parc, conseils pratiques pour l’observation de la faune en famille et bonnes pratiques pour une approche respectueuse de la faune.
Un webinaire pensé pour aider les agents à proposer des séjours différenciants, basés sur des expériences encadrées, sécurisées et authentiques, répondant à l’un des centres d’intérêt majeurs des voyageurs français.
Intervenants :
• Travel Manitoba – Melanie Swenarchuk
• Tourisme Banff & Lake Louise – Marilou Dupray
Ces webinaires sont une excellente opportunité pour enrichir vos connaissances, poser vos questions en direct et découvrir les produits touristiques canadiens à promouvoir auprès de votre clientèle.
Bon à savoir :
• Chaque webinaire se déroule un mardi de 15h à 16h
• Webinaire suivi d’une session de questions-réponses à la fin
• Replay disponible après chaque session sur ce lien
Dates & Thématiques 2026 :
• 6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides
• 20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada
• 3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary
• 24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse
• 10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise
• 24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise
• 7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec Association Touristique Autochtone du Canada, label Original Original, Association Touristique Autochtone de l’Alberta
• 21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism
• 5 mai 2026 – La route Champlain – Nouvelle date !
avec Ontario's Highlands Tourism Organization
Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.
Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.
Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Malaury Mazal, assistante pour Destination Canada sur malaury@360tourisme.fr.
www.LeCanadaNaturellement.fr
Retrouvez-nous sur :
