Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada


Tourisme Nunavik et Tourisme autochtone Québec viennent à votre rencontre en septembre.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 8 Septembre 2025

Ours polaires, Nunavik (Nord du Québec) © Tourisme Nunavik
Aerticket
Ces webinaires sont une opportunité rare de dialoguer directement avec nos partenaires canadiens. Les présentations sont majoritairement en français, même si certaines pourraient être en anglais.

Inscrivez-vous via ce formulaire aux webinaires 2025, et notamment pour celui de septembre :

Jeudi 30 septembre, découvrez le nord de la province du Québec à travers les safaris animaliers.

Le Nunavik n’est nul autre que le Grand Nord du Québec qui fait tant rêver. Située au nord du 55e parallèle, cette vaste étendue de 507 000 km² aussi vaste que la France recouvre le tiers Nord de la belle province. C’est là-haut, aux confins du Québec, que sont dissimulés ses paysages les plus époustouflants, entre la baie d’Hudson à l’ouest, le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava au nord et le Labrador à l’est. Cette contrée de toundra sauvage, de forêt boréale, de montagnes spectaculaires, d’innombrables lacs et rivières majestueuses est le terrain de jeu par excellence des voyageurs en quête d'aventure à l’état pur.

Terre des Inuit et sanctuaire d’une faune exceptionnelle, le Nunavik offre aux voyageurs des expériences exclusives : observation de l’ours polaire dans son habitat naturel, spectacle grandiose de la migration des caribous, rencontres avec des bœufs musqués dignes de la préhistoire, sans oublier les loups de la toundra, les renards arctiques, les mammifères marins, les oiseaux de proie et les migrateurs.

Ce webinaire animé en français par Isabelle Dubois, coordonnatrice marketing et relations de presse pour Tourisme Nunavik, mettra en lumière plusieurs opérateurs d’écotourisme de la région – Ungava Polar Eco-Tours, Nunawild, Wedge Hills Lodge, Leaf River Lodge et Aventures Inuit –, dont la plupart sont de propriété inuite. Ces entreprises offrent des séjours adaptés aux saisons et aux territoires visités, permettant d’observer et de photographier la faune dans les meilleures conditions.


D'autres régions du Québec offrent aussi la possibilité de vivre des expériences authentiques où l’observation de la faune se conjugue à une culture intimement liée à la nature. Andrew Germain, conseiller marketing pour Tourisme Autochtone Québec nous parlera de safaris animaliers proposés par des entreprises autochtones.

En Eeyou Istchee Baie-James, Wiinipaakw Tours propose une immersion culturelle en visitant les îles de la Baie-James, avec la chance d’apercevoir des espèces emblématiques comme le caribou forestier ou l’ours polaire.

Plus près de la ville de Québec, il est possible de vivre des moments forts : observer l’ours noir dans son habitat naturel avec Vacances Essipit ou découvrir l’orignal en compagnie d’un guide wendat grâce à Aventure Aoskway, qui allie rencontre faunique et transmission culturelle.

Le tourisme autochtone permet ainsi, partout au Québec, de découvrir la faune dans le respect des savoirs ancestraux et de milieux naturels précieux.

Natakam Condos-Hôtel Sur Mer – Essipit (Québec) © Mathieu Dupuis
Préparez-vous à explorer le Canada avec nous : inscrivez-vous via ce formulaire !

Pour voir les sessions précédentes en replay, direction ce lien.

Pour rappel : Destination Canada créé ces nouveaux webinaires en collaboration avec ses partenaires canadiens. Les 13 thèmes abordés cette année sont :

Jeudi 13 marsLe Canada atlantique avec les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick
Jeudi 27 marsLes incontournables de la randonnée au Canada
Jeudi 10 avrilL'Ouest canadien avec la province de l'Alberta
Mardi 22 avrilLes plus beaux voyages d'automne au Canada
Mardi 6 maiL'Est canadien avec la province de l'Ontario
Mardi 20 maiVoyages légendaires en train
Jeudi 5 juinL'Ouest canadien avec la province de la Colombie-Britannique
Jeudi 26 juinL'Est canadien avec la province du Québec
Jeudi 10 juilletLe Canada atlantique avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador
Mardi 30 septembreLes safaris animaliers dans le nord du Canada
Mardi 14 octobreLes expériences autochtones d’un océan à l’autre
Mardi 18 novembreLe bien-être et la cuisine canadienne
Mardi 16 décembreLes secrets cachés du Canada en 2026


Bon à savoir :

Horaire : chaque webinaire se déroule de 15h à 16h.
Accès : un lien de connexion vous est envoyé une semaine avant chaque session à l'adresse mail que vous avez indiquée dans le formulaire.
Format interactif : Jusqu'à trois intervenants canadiens animent chaque webinaire et répondent à une session de questions/réponses à la fin de chaque séance.
Replay : chaque session est enregistrée et disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Un email de suivi vous fournit l'accès à la chaîne et également les contacts de nos partenaires pour toute correspondance future.

L’objectif ? Offrir aux professionnels du tourisme français toutes les clefs pour mieux proposer à leurs clients un voyage de rêve au Canada !

Pour une aventure à travers 13 sessions captivantes où le Canada vous ouvre ses portes, inscrivez-vous via ce formulaire !

Caribous à Leaf River Lodge, Nunavik (Nord du Québec) © Simon Bégin
Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Contactez Maryse Normandeau, responsable partenariats trade pour en savoir plus sur les webinaires Canada !

www.MyCanada.fr

Tags : Canada, Destination Canada, inuit, Québec, tourisme autochtone, webinaires
