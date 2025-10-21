Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

TourMaG - Quel impact le changement climatique a-t-il sur vos destinations et votre activité ?



Éric Balian : Les conditions climatiques sont naturellement variables, mais le réchauffement accentue cette variabilité. Nous devons suivre en permanence les conditions de neige et de glace pour adapter nos expéditions en temps réel.



Cela n’affecte pas la demande des voyageurs, mais cela exige une grande flexibilité logistique.



TourMaG - Quelles mesures prenez-vous pour rendre vos voyages plus durables ?



Éric Balian : Nous avons mis en place des protocoles stricts pour respecter la faune et la flore locales, former nos guides et éduquer nos clients. Sur place, nous utilisons uniquement des modes de déplacement doux (marche ou ski), et nous gérons l’ensemble des déchets en les ramenant à nos infrastructures.



De plus, nous calculons nos émissions de carbone et compensons notre impact via des projets de reforestation, incluant les déplacements de nos clients.



TourMaG - Comment voyez-vous l’avenir du voyage polaire dans les 5 à 10 prochaines années ?



Éric Balian : Ces voyages continueront de se développer, mais toujours avec un respect extrême de l’environnement. Les destinations polaires sont fragiles et nécessitent une expertise solide pour minimiser l’impact.



La préservation et la durabilité seront les clés pour que ces expériences restent possibles.