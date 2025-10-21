TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Une nouvelle identité après 40 ans d’aventures polaires


Depuis plus de 40 ans, Grand Nord Grand Large se positionne comme un pionnier des voyages polaires, proposant des expéditions au cœur des terres extrêmes. À l’occasion de la refonte de son identité, TourMaG a rencontré Éric Balian, Directeur Général de Terres d'Aventure, pour évoquer cette évolution, la stratégie de la marque, les attentes de sa clientèle et les enjeux liés au changement climatique.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Grand Nord Grand Large trace la voie d'un tourisme responsable - Depositphotos @erectus
Grand Nord Grand Large trace la voie d’un tourisme responsable - Depositphotos @erectus
TourMaG - Vous venez de refondre l’identité de la marque. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Éric Balian : Après 40 ans d’existence, nous avons souhaité revisiter notre identité pour mieux refléter l’expérience que nous proposons.

Grand Nord Grand Large a été l’une des premières agences à organiser des voyages dans les terres polaires, y compris au Pôle Nord. La refonte visait à moderniser notre image et à transmettre les émotions vécues lors de nos expéditions : le froid, l’isolement, la beauté des paysages, et l’émerveillement que ces destinations uniques procurent.

TourMaG - Quels changements concrets les voyageurs peuvent-ils percevoir ?

Éric Balian :Nous avons recentré notre production sur les expéditions polaires, avec des destinations correspondant à cette expertise.

Nous avons également voulu montrer la réalité de ces environnements, parfois rudes, au-delà des images idylliques habituelles.

L’objectif est de faire ressentir toutes les sensations de ces voyages, que ce soit l’émerveillement, l’isolement ou l’intensité de la nature.

Une clientèle en quête d’expériences et de sens

TourMaG - Comment Grand Nord Grand Large se distingue de ses concurrents sur le segment polaire ?

Éric Balian : Notre force réside dans notre expertise et notre engagement. Les expéditions polaires nécessitent une grande technicité : nous disposons de guides expérimentés, d’infrastructures logistiques et de matériel propres à certaines destinations, comme le Spitzberg.

Nous organisons des voyages respectueux de l’environnement et adaptés à une clientèle francophone, en garantissant sécurité, confort et immersion.

TourMaG - Quelle est la typologie de votre clientèle et quelles tendances observez-vous ?

Éric Balian : Nos voyageurs varient selon les types d’expéditions. Les croisières à voile attirent plutôt des clients plus âgés, tandis que les raids à ski séduisent des participants plus jeunes et sportifs.

Globalement, nous observons une clientèle intermédiaire, avec une progression de jeunes adultes cherchant des expériences immersives, de sensations et de dépassement de soi;

TourMaG - Cette envie de voyages polaires des jeunes est-elle liée à la digitalisation et aux réseaux sociaux ?

Éric Balian : Indirectement, oui. Nos clients vivent dans des environnements urbains et numériques très denses. Les voyages que nous proposons offrent un contrepoids à cette vie accélérée : immersion en pleine nature, déconnexion totale et ralentissement du rythme, ce qui correspond à une recherche d’équilibre et de ressourcement.

Grand Nord Grand Large : des partenariats scientifiques et éducatifs

TourMaG - Quels sont vos projets d’innovation ou d’expansion ?

Éric Balian : Nous restons concentrés sur les territoires polaires, avec un développement important de voyages sur mesure, notamment au Groenland.

Nous adaptons ces expériences aux envies, à la durée et au confort souhaité par les clients, tout en respectant les contraintes environnementales et logistiques de ces régions.

TourMaG - Travaillez-vous sur des collaborations ou partenariats stratégiques ?

Éric Balian : Historiquement, nous collaborons avec des équipementiers spécialisés et avec la communauté scientifique. Nous soutenons des expéditions et travaillons avec des experts en biodiversité, conservation, glaciologie ou cultures arctiques.

Nous organisons également des voyages éducatifs pour sensibiliser les scolaires à la fragilité de ces environnements.

S’adapter aux effets du changement climatique

TourMaG - Quel impact le changement climatique a-t-il sur vos destinations et votre activité ?

Éric Balian : Les conditions climatiques sont naturellement variables, mais le réchauffement accentue cette variabilité. Nous devons suivre en permanence les conditions de neige et de glace pour adapter nos expéditions en temps réel.

Cela n’affecte pas la demande des voyageurs, mais cela exige une grande flexibilité logistique.

TourMaG - Quelles mesures prenez-vous pour rendre vos voyages plus durables ?

Éric Balian : Nous avons mis en place des protocoles stricts pour respecter la faune et la flore locales, former nos guides et éduquer nos clients. Sur place, nous utilisons uniquement des modes de déplacement doux (marche ou ski), et nous gérons l’ensemble des déchets en les ramenant à nos infrastructures.

De plus, nous calculons nos émissions de carbone et compensons notre impact via des projets de reforestation, incluant les déplacements de nos clients.

TourMaG - Comment voyez-vous l’avenir du voyage polaire dans les 5 à 10 prochaines années ?

Éric Balian : Ces voyages continueront de se développer, mais toujours avec un respect extrême de l’environnement. Les destinations polaires sont fragiles et nécessitent une expertise solide pour minimiser l’impact.

La préservation et la durabilité seront les clés pour que ces expériences restent possibles.


Grand Nord Grand Large revendique l'aventure extrême

