Voyages de Rêve : la personnalisation comme moteur de croissance

Régis, Mathylda qui termine cette semaine son apprentissage, Thomas et Pauline, forment l’équipe de Voyage de Rêve. @voyage de rêve
Créée en 2019 à Sainte-Croix-en-Plaine, près de Colmar, Voyages de Rêve s’impose comme un acteur local du voyage sur mesure. Son fondateur, Régis Heitzler, a transformé sa passion du voyage en un modèle centré sur l’accompagnement client.
« L’objectif n’était pas simplement de vendre du voyage, mais de construire le projet avec le client, du début à la fin », explique-t-il.
« Nous assurons un suivi avant, pendant et après le séjour. Aujourd’hui, mes clients à Bali échangent avec moi sur WhatsApp. Ce contact humain fait toute la différence. »
Structuration et appui du réseau Cediv Travel
L’entrepreneur, issu d’un autre secteur d’activité, s’est lancé dans le tourisme sans formation initiale. L’expérience, conjuguée à la période du Covid, lui a rapidement fait prendre conscience de la complexité du métier.
C’est lors d’un éductour en 2021 qu’il découvre le Cediv Travel, réseau d’agences indépendantes auquel il adhère dès son retour.
« L’intégration au Cediv m’a permis de me structurer, d’accéder à des outils professionnels, à un cadre juridique solide et à une veille constante sur les évolutions du secteur. »
Pour Régis Heitzler, l’appartenance à un réseau est aujourd’hui indispensable, même pour les professionnels formés : « Le juridique, la fiscalité, les outils, les partenaires… c’est trop vaste pour tout maîtriser seul. Le réseau apporte une vraie sécurité. »
Des défis quotidiens : juridique et compagnies aériennes
Si le réseau facilite le quotidien, le fondateur reste lucide sur les fragilités du métier.
« Le secteur a connu de nombreuses crises, le Covid, les faillites de Thomas Cook et plus récemment FTI. J'ai été durement touché par la disparition de FTI. Il m'a fallu rebondir, trouver de nouveaux partenaires, rassurer une clientèle qui a souvent été déçue par le manque d'accompagnement durant le Covid. » , raconte-t-il.
Selon Régis Heitzler une autre menace plane au dessus de la tête des agents de voyages : « C’est de faire une erreur de conseil. Les jurisprudences sont rarement en faveur des agences, et les clients sont de mieux en mieux informés. »
Il pointe également la gestion des compagnies aériennes comme l’un des enjeux majeurs du secteur : retards, changements d’horaires, annulations de dernière minute.
« Les compagnies font un peu ce qu’elles veulent. Nous, agents, subissons ces décisions tout en restant responsables vis-à-vis du client. »
Pour limiter les risques, il s’intéresse de près aux produits développés par le Cediv avec Assurever, un produit qu’il juge « presque indispensable » à l’avenir.
Un modèle fondé sur la proximité
Avec trois collaborateurs et environ 400 dossiers annuels, Voyages de Rêve se positionne sur un modèle maîtrisé et qualitatif.
« Je préfère conserver 400 beaux dossiers bien suivis plutôt que d’en traiter 700 au détriment du service. Notre force, c’est la relation humaine et la réactivité. »
La clientèle, majoritairement composée de voyageurs individuels en quête d’un service sur mesure, trouve chez Voyages de Rêve une relation de confiance et de proximité, en contraste avec l’expérience des plateformes en ligne.
« Internet n’a pas tué les agences. Au contraire, les crises comme le Covid ont montré l’importance d’un interlocuteur capable de gérer les imprévus. »
Une croissance maîtrisée
Malgré un contexte économique incertain, l’agence affiche une progression de 5 à 10 % en 2025, un résultat conforme à la moyenne observée dans le réseau.
« Le voyage reste un besoin essentiel. Nos clients continuent de consacrer du budget aux loisirs et à la découverte », note Régis Heitzler.
Pour les années à venir, la priorité reste claire : fidéliser la clientèle et monter en gamme, sans sacrifier la qualité du suivi.
« L’objectif n’est pas de grandir à tout prix, mais de renforcer la satisfaction client. C’est ce qui assure la pérennité de l’agence. »
Voyages de Rêve en bref
• Création : 2019
• Implantation : Sainte-Croix-en-Plaine (près de Colmar)
• Effectif : trois collaborateurs
• Réseau : Cediv
• Activité : 350 à 400 dossiers/an
• Progression 2025 : +5 à +10 % du chiffre d’affaires
