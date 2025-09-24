CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel

Stéphane Roussel, le nouveau directeur général du CEDIV, Adriana Minchella, présidente du CEDVI, Mumtaz Teker (APST) et Valérie Boned (EDV) sur le stand du réseau à l'IFTM - Photo CE
Adriana Minchella, présidente et fondatrice du CEDIV a profité de l'IFTM pour présenter Stéphane Roussel, le nouveau directeur général du réseau (ex-Tourcom).
Ce recrutement s'inscrit dans le processus de "transmission" lancé depuis quelques mois déjà. "Aujourd'hui j'endosse tous les rôles, présidente-directrice générale, présidente, DRH, la communication, etc... L'arrivée de Stéphane permet de préparer le grand changement de l'an prochain, mon départ" a déclaré Adriana Minchella à l'occasion du traditionnel cocktail du CEDIV à l'IFTM.
"Oui c'est vrai, j'aurais dû partir depuis longtemps mais une transmission cela se travaille et se prépare. Nous étions sur le sujet déjà avec les administrateurs qui ont démissionné" a-t-elle ajouté, indiquant également qu'elle prépare aussi sa transmission au sein de son entreprise Ellipse Voyages qui "demain" sera pilotée par ses enfants.
CEDIV : "L'objectif c'est que la philosophie du CEDIV puisse perdurer"
Stéphane Roussel a pour mission de s'occuper de toute la partie opérationnelle :"l'idée c'est que le Président ou la Présidente fixe la direction, s'occupe de la politique et de l'image, et que j'applique la stratégie qui a été définie. L'objectif c'est que la philosophie du CEDIV puisse perdurer et que les agences soient rassurées. Nous souhaitons nous inscrire dans la continuité".
En arrivant au sein du CEDIV, le nouveau DG a découvert une structure "pas mal avant-gardiste" sur les outils et les services.
"Je rencontre au fur et à mesure les agences soit en visio, soit en allant à leur rencontre. Il y a une belle cohésion entre les adhérents. Je souhaite apaiser les tensions (après le départ des 5 administrateurs NDLR) et fidéliser les agences" a-t-il ajouté.
Le CEDIV compte 200 points de vente pour 140 entités juridiques.
En attendant 2026, Adriana Minchella poursuit les projets autour de l'intelligence artificielle et souhaite relancer ceux autour de la vente de la France.
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu ce jour en fin d'après-midi. A l'ordre du jour : le changement du nombre d'administrateur qui passera de 9 à 5.
La prochaine convention du CEDIV aura lieu sur le Club Med 2
La convention annuelle du CEDIV se tiendra du 16 au 19 juin 2026 sur le Club Med 2. La croisière partira de Nice, direction la Corse.