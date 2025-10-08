TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Gwénola Monnier intègre le conseil d’administration du Cediv Travel

Suite au départ d'Andreas Gantenbein (Aerticket)


Le conseil d'administration du Cediv Travel évolue suite au départ d’Andreas Gantenbein d'Aerticket, fin octobre 2025. Mettant également un terme à sa fonction de président de CMS Vacances, il met fin, par conséquent, à son mandat d’administrateur du Cediv. Il sera remplacé par Gwénola Monnier, gérante de l’agence Voyel.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Gwénola Monnier, PDG de TMS Events et Voyel, entre au conseil d'administration du Cediv Travel - Photo : Voyel
Après l'arrivée de son nouveau directeur général, le Cediv Travel réorganise quelque peu son conseil d'administration, suite au départ de l'un de ses administrateurs, Andreas Gantenbein, qui occupait le poste de directeur des filiales d'Aerticket en Suisse, en France et en Belgique.

Ce dernier quittera le Groupe à la fin du mois d’octobre 2025 pour "relever de nouveaux défis", selon un communiqué d'Aerticket, qui "annoncera prochainement la nouvelle organisation afin d’assurer la continuité et le développement de ses activités".

En quittant Aerticket, Andreas Gantenbein mettra également un terme à sa fonction de président de CMS Vacances et, par conséquent, à son mandat d’administrateur du Cediv Travel.

Gwénola Monnier, nouvelle administratrice du Cediv Travel

"Le CEDIV TRAVEL salue son engagement, son professionnalisme et les projets menés avec conviction, notamment Cediv’Air, qui a facilité l’accès à la billetterie pour les agences non IATA et anticipé le déploiement des tarifs NDC, précise le réseau de distribution dans un communiqué.

La continuité est pleinement assurée : les équipes restent en place sous la direction de François Lacoste (directeur général de CMS Vacances, ndlr), et le conseil d’administration du CEDIV TRAVEL se renforce avec l’intégration de Gwénola Monnier ".

Pour rappel, Gwénola Monnier est la PDG de TMS Events et Voyel (Voyages Événement Loisirs).

