Pink’Ola, la nouvelle vague événementielle née en Vendée [ABO]

Ce qui nous distingue, c’est notre approche très humaine et sur-mesure. Nos clients ne traitent pas avec une plateforme impersonnelle : ils ont un interlocuteur unique, qui les suit tout au long du projet et sur les suivants.



On ne se contente pas d’être des intermédiaires. On s’implique dans la conception même de l’événement.



On écrit une histoire avec le client. Que ce soit pour un voyage, un séminaire ou une soirée, on cherche toujours à comprendre les enjeux derrière : image de marque, fidélisation, communication interne, etc.

Nous misons sur plusieurs leviers. Le premier, c’est le bouche-à-oreille. Ensuite, les réseaux sociaux : en seulement trois mois, nous avons déjà attiré près de 350 abonnés sur LinkedIn, sans gros moyens.



Nous allons également organiser un lancement officiel de la marque le 4 juillet prochain, dans nos locaux en Vendée. C’est un événement qui réunira clients, prospects et partenaires, pour faire connaître Pink’Ola dans un cadre convivial.



Enfin, chaque collaborateur est ambassadeur de la marque. On a même créé des goodies, comme des bananes Pink’Ola que j’emmène partout avec moi, y compris en soirée ! C’est un bon moyen de susciter la curiosité.



Et puis, on alimente aussi les intelligences artificielles avec du contenu sur nos marques. C’est un vecteur d’acquisition inattendu, mais qui a déjà porté ses fruits.

Oui, totalement. Aujourd’hui, ce sont les collaborateurs de Voyel et TMS qui interviennent sur les projets Pink’Ola. On n’avait pas besoin de recruter pour ça : l’expertise était déjà là, il fallait juste un nouvel écrin pour la mettre en valeur.



Cela dit, Anaïs Verdon nous rejoint en CDI à partir de septembre, et j’espère pouvoir embaucher à nouveau d’ici fin 2026.