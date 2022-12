Gwenola Monnier (Voyel) : "Je suis faite pour l'entrepreneuriat"

Après 4 ans à piloter, ses deux agences, Dominique Monnier souhaite passer la main. Pour Gwenola c'est l'occasion où jamais de se lancer. En février 2019, elle rachète 80% de TMS Events, et reprend les 20% restants en 2021.



Elle aurait pu en rester là car on connaît suite. En mars 2020, le monde se confine en proie à une pandémie mondiale celle de la covid-19...



Et comme si cela ne suffisait, la jeune entrepreneuse doit mener un autre combat : un cancer du sein.



Cette maladie, elle en fait un moteur : "Ce cancer a chamboulé ma vie et cela m'a donné finalement envie d'avancer. Peut-être que je n'aurai pas acheté une deuxième entreprise si n'avais pas été malade. Je me suis dit qu'en fait j'étais faite pour l'entrepreneuriat".



Qu'à cela ne tienne, elle signe donc en octobre dernier le rachat de 66% des parts de Voyel.