Le Pullman Toulouse Airport relance « La Pistoche » et muscle son offre événementielle

Brunchs dominicaux thématiques (ex : brunch yoga spécial fête des mères)

Formules “pause déjeuner + activité” pour les actifs locaux

Ouverture de La Pistoche au grand public en semaine, hors périodes de privatisation

« Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté claire de renforcer l’ancrage local de l’hôtel tout en répondant aux nouvelles attentes du marché événementiel. Avec La Pistoche et nos offres complémentaires, nous développons de nouveaux leviers de chiffre d’affaires ciblés sur le marché local et corporate. L’objectif est de proposer des espaces vivants et exploitables 7j/7, en journée comme en soirée »,

Loin de se cantonner au segment MICE, l’hôtel s’ancre aussi dans son territoire avecindique Guillaume Guyan , directeur du Pullman Toulouse Airport.