Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !

L’année 2025 a été éprouvante pour l’industrie, en raison des incertitudes politiques, économiques et géopolitiques.
Les professionnels n’avaient qu’une hâte : refermer ce chapitre et en ouvrir un autre plus serein, afin d’apporter de la visibilité aux voyageurs et de remplir les carnets de réservations.
Puis, le 1er janvier 2026 a démarré sur les chapeaux de roues, avec une grève chez easyJet France, et deux jours plus tard, l'opération des États-Unis pour exfiltrer le président du Venezuela, avant de menacer l’Europe en souhaitant s’approprier le Groenland…
Dans la continuité, voilà que la SNCF décide d’ajouter un peu de zizanie, en faisant des siennes dans la distribution B2B.
Tout a commencé le 19 décembre 2025 lorsque, via un canal de communication entre la SNCF et les agences de voyages, la compagnie a annoncé dans un message, "qu’en raison d’une possible discontinuité de fournisseur de notre système de vente dédié aux réservations de voyages SNCF en groupes, l’accès aux interfaces agences de voyages est susceptible d’être indisponible à compter du 1er janvier 2026.
Afin d’anticiper toute gêne éventuelle et de sécuriser les options de voyages déjà posées, nous vous recommandons de les confirmer par règlement dès aujourd’hui, par les moyens de paiement habituels."
Quinze jours plus tard, le couperet est tombé : le site a été bel et bien suspendu, laissant les professionnels sans solution immédiate.
Pourquoi la SNCF suspend son site de réservation des groupes ?
Dans cette affaire, comme dans d'autres ces derniers mois, un nom revient avec insistance et, malheureusement, jamais de manière positive : celui de Travel Planet.
Tout a démarré pratiquement au même moment que l'annonce de la nomination éclair de Jean-Baptiste Djebbari comme président du conseil stratégique de la TMC.
Quinze jours plus tard, des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de l'agence de voyages d’affaires basée à Sophia-Antipolis, qui ont défrayé la chronique.
Ses deux dirigeants, Betty Seroussi et Tristan Dessain-Gelinet, ont alors été placés en garde à vue pour des inculpations de blanchiment, d’escroquerie et d’abus de biens sociaux.
Depuis, Travel Planet a changé deux fois de président, après les départs de sa présidente, puis de Laurent Pfeiffer, pour finalement confier les rênes à Amine El Bernoussi.
Ce dernier ne sera pas rémunéré pour ce poste, selon le procés verbal du 6 novembre 2025 consultable en ligne, lui qui occupait auparavant la fonction de CEO de l’entreprise pour la région Moyen-Orient et Afrique.
Et à cette mauvaise publicité vient s'ajouter un nouveau nuage au-dessus de la tête du nouveau dirigeant de Travel Planet.
D'après un fin connaisseur de la distribution ferroviaire, courant 2025, la TMC avait remporté un "mystérieux appel d’offres" pour la distribution des billets groupes de la compagnie, mais ses déboires judiciaires portés sembleraient avoir fait peur au transporteur français.
"Déjà à l’époque, nous leur avions dit que c’était un peu cavalier de confier la gestion de cette activité à une entreprise concurrente.
Et au bout de trois mois, ils ont expliqué qu’ils allaient arrêter la collaboration," recontextualise Jean-François Michel, président du conseil des organisateurs de voyages de jeunes des Entreprises du Voyage (EDV).
SNCF : pour les groupistes, vogue la galère...
Sauf que cette vision des choses n’est pas exactement celle rapportée par la SNCF.
En effet, selon un porte-parole de la compagnie, le contrat avec la TMC, alors éditrice de la solution de distribution des groupes, arrivait à échéance le 31 décembre dernier.
Toujours d’après cette même source, les discussions techniques et contractuelles avec le prestataire en place jusqu’à la fin de l’année n’ont pas permis d’aboutir à un accord quant à l’utilisation de la solution pour l’année 2026.
La fin de l’échéance et ses conséquences n’avaient seulement nos information manifestement pas été anticipées.
"Pour les groupes déjà réservés, nous sommes obligés de faire des copies d’écran de tous les contrats, car il peut y avoir des soucis techniques. Pour les nouvelles réservations, il existe un formulaire à remplir, mais nous n’en savons pas davantage sur la rapidité de réponse.
Ils devaient travailler en interne sur une nouvelle plateforme, mais la date de livraison reste inconnue," déplore Annabelle Imbert, cofondatrice de Déclic Évasion.
Du côté de Cap Monde, spécialiste des voyages de jeunes, les vacances ont tourné court.
Le responsable des transports et les équipes ont dû émettre l’ensemble des billets jusqu’en mars prochain, avançant ainsi les versements pour les départs à venir.
Une logistique opérationnelle et financière loin d’être neutre pour l’entreprise.
SNCF : les EDV craignaient l'impossibilité de réserver durant tout janvier !
En attendant, les Entreprises du Voyage se sont emparées du sujet.
Informé quelques jours avant la communication de la SNCF aux professionnels du tourisme, le syndicat a pu échanger avec un responsable ce lundi 5 janvier 2026, afin de faire un point sur la situation.
"Ils nous avaient prévenus, nous assurant qu’ils allaient faire le maximum pour régler la situation. Durant les vacances, des agences nous ont appelés, car le système de réservation des groupes ne fonctionnait plus.
Il était défaillant à l’avant, pendant et après-vente.
Les agences sont très pénalisées, mais eux aussi, puisqu’ils se retrouvent exactement confrontés à la même problématique pour leurs dossiers en direct.
Fin décembre, nous avions peur que les professionnels ne puissent pas réserver pendant tout le mois de janvier. Fort heureusement, il semblerait que ce ne soit pas le cas," souffle, quelque peu soulagée, Valérie Boned.
Une situation qui illustre les limites d’une externalisation à outrance de services qui, sans être vitaux, n’en restent pas moins importants pour les deux parties concernées.
La présidente du syndicat reconnaît que la situation n’est pas optimale pour les groupistes, contraints de composer avec un formulaire à remplir manuellement et d’assurer leur service sans outil moderne.
Les équipes du transporteur travaillent activement pour régler le problème et restent à la disposition des agences.
"D’après les échanges que j’ai eus, la situation devrait nettement s’améliorer dans les prochains jours, au plus tard d’ici la fin de la semaine. Une solution plus automatisée va être mise en place," nous annonce Valérie Boned.
Cette fermeture, même temporaire, constitue une nouvelle illustration des rapports tendus entre le transporteur national et la distribution touristique.
OUIGO : le portail des voyages en groupes, lui aussi, à l’arrêt
Déjà l’an passé, le portail de réservation des ventes de groupes de OUIGO avait été arrêté.
Il avait alors été invoqué un problème de violation de la sécurité du portail. Depuis, aucun retour à la normale n’a été annoncé et aucune autre interface n’a été mise en ligne.
Les groupistes réservent désormais directement sur la plateforme de la marque low cost de la SNCF.
"C’est vraiment une grosse galère de plus. Alors que nous avons beaucoup travaillé pour développer la destination France, ce qui nous a permis d’afficher une belle croissance.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons à estimer des prix de billets qui ne sont réservables que trois ou quatre mois avant le voyage, alors que les groupes sont parfois bloqués un an à l’avance.
De plus, nous devons les enregistrer neuf par neuf, puisqu’un groupe débute à partir de dix personnes, tout en sachant que les prix que nous estimons peuvent ne pas être bons et s’avérer bien supérieurs," nous explique un groupiste.
Comme quoi, dans l’industrie touristique, il n’y a pas que les compagnies aériennes et l’IATA pour enquiquiner les agences de voyages. Et une très bonne année 2026 à tous !
