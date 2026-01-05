Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !

En attendant, les Entreprises du Voyage se sont emparées du sujet.



Informé quelques jours avant la communication de la SNCF aux professionnels du tourisme, le syndicat a pu échanger avec un responsable ce lundi 5 janvier 2026, afin de faire un point sur la situation.



" Ils nous avaient prévenus, nous assurant qu’ils allaient faire le maximum pour régler la situation. Durant les vacances, des agences nous ont appelés, car le système de réservation des groupes ne fonctionnait plus.



Il était défaillant à l’avant, pendant et après-vente.



Les agences sont très pénalisées, mais eux aussi, puisqu’ils se retrouvent exactement confrontés à la même problématique pour leurs dossiers en direct.



Fin décembre, nous avions peur que les professionnels ne puissent pas réserver pendant tout le mois de janvier. Fort heureusement, il semblerait que ce ne soit pas le cas, " souffle, quelque peu soulagée, Valérie Boned.



Une situation qui illustre les limites d’une externalisation à outrance de services qui, sans être vitaux, n’en restent pas moins importants pour les deux parties concernées.



La présidente du syndicat reconnaît que la situation n’est pas optimale pour les groupistes, contraints de composer avec un formulaire à remplir manuellement et d’assurer leur service sans outil moderne.



Les équipes du transporteur travaillent activement pour régler le problème et restent à la disposition des agences.



" D’après les échanges que j’ai eus, la situation devrait nettement s’améliorer dans les prochains jours, au plus tard d’ici la fin de la semaine. Une solution plus automatisée va être mise en place, " nous annonce Valérie Boned.



Cette fermeture, même temporaire, constitue une nouvelle illustration des rapports tendus entre le transporteur national et la distribution touristique.