Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Une procédure ciblant des faits de blanchiment, escroquerie et abus de bien social


Les cofondateurs de Travel Planet, entreprise de voyage d’affaires basée à Sophia-Antipolis, sont visés par une enquête pour blanchiment, escroquerie et abus de biens sociaux.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

Betty Seroussi et Tristan Dessain-Gelinet sont les deux associés de Travel Planet - Photo : Travel Planet
Les dirigeants de Travel Planet, société spécialisée dans le voyage d’affaires et implantée à Sophia-Antipolis, se trouvent au cœur d’une importante enquête judiciaire.

Selon Nice-Matin, Betty Seroussi, Présidente et Tristan Dessain-Gelinet, cofondateur de l’entreprise, ont été placés en garde à vue et seront déférés devant un magistrat instructeur « pour être présentés » dans le cadre d’une procédure ciblant des faits de « blanchiment », « escroquerie » et « abus de bien social ».

Se revendiquant comme une pépite française de la travel tech et du voyage d'affaires, Travel Planet qui était basée à Lille s'est installée en 2021 à Cannes, puis en 2022 à Sophia Antipolis.

C’est dans les locaux que l’entreprise occupe désormais, d’environ 1 000 m² au Centrium, que les enquêteurs de la police judiciaire lilloise auraient mené des perquisitions et saisi des documents selon une information de Tribuca.

Travel Planet a déjà eu un différend avec Air France

Betty Seroussi siège également au Conseil de prud’hommes de Cannes, et occupait aussi la vice-présidence de la French Tech Côte d’Azur, pour laquelle elle vient de démissionner.

L'entreprise affiche un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, et compte 80 collaborateurs.

Elle a annoncé il y a quelques jours, pendant l'IFTM, le recrutement de l'ancien ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari pour occuper les fonctions de président de son conseil stratégique.

Travel Planet avait déjà connu des démêlés judiciaires, notamment dans un litige l’opposant à la compagnie Air France, cette dernière reprochant à l’entreprise des marges injustifiées sur les billets d’avion.

Plusieurs décisions de justice ont été rendues sur ce dossier. En 2018, nous l'évoquions dans nos colonnes, Travel Planet a été condamnée à payer 100 000 € à Air France.

En 2020, une sixième décision avait été rendue en faveur de la compagnie tricolore.

Tags : betty seroussi, sophia antipolis, travel planet, tristan dessain gelinet
Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants
