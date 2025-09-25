Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Une procédure ciblant des faits de blanchiment, escroquerie et abus de bien social

Les cofondateurs de Travel Planet, entreprise de voyage d’affaires basée à Sophia-Antipolis, sont visés par une enquête pour blanchiment, escroquerie et abus de biens sociaux.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 8 Octobre 2025

