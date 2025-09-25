Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Betty Seroussi et Tristan Dessain-Gelinet sont les deux associés de Travel Planet - Photo : Travel Planet
Les dirigeants de Travel Planet, société spécialisée dans le voyage d’affaires et implantée à Sophia-Antipolis, se trouvent au cœur d’une importante enquête judiciaire.
Selon Nice-Matin, Betty Seroussi, Présidente et Tristan Dessain-Gelinet, cofondateur de l’entreprise, ont été placés en garde à vue et seront déférés devant un magistrat instructeur « pour être présentés » dans le cadre d’une procédure ciblant des faits de « blanchiment », « escroquerie » et « abus de bien social ».
Se revendiquant comme une pépite française de la travel tech et du voyage d'affaires, Travel Planet qui était basée à Lille s'est installée en 2021 à Cannes, puis en 2022 à Sophia Antipolis.
C’est dans les locaux que l’entreprise occupe désormais, d’environ 1 000 m² au Centrium, que les enquêteurs de la police judiciaire lilloise auraient mené des perquisitions et saisi des documents selon une information de Tribuca.
Selon Nice-Matin, Betty Seroussi, Présidente et Tristan Dessain-Gelinet, cofondateur de l’entreprise, ont été placés en garde à vue et seront déférés devant un magistrat instructeur « pour être présentés » dans le cadre d’une procédure ciblant des faits de « blanchiment », « escroquerie » et « abus de bien social ».
Se revendiquant comme une pépite française de la travel tech et du voyage d'affaires, Travel Planet qui était basée à Lille s'est installée en 2021 à Cannes, puis en 2022 à Sophia Antipolis.
C’est dans les locaux que l’entreprise occupe désormais, d’environ 1 000 m² au Centrium, que les enquêteurs de la police judiciaire lilloise auraient mené des perquisitions et saisi des documents selon une information de Tribuca.
Travel Planet a déjà eu un différend avec Air France
Autres articles
-
Jean-Baptiste Djebbari nommé président du conseil stratégique de Travel Planet
-
Air France : la Cour d'appel de Paris confirme le caractère déloyal des pratiques de Travel Planet
-
Amadeus France : plan de départs volontaires de 320 CDI et plus de 800 sous-traitants, selon la CGT
-
Amadeus annonce la suppression de 1 800 postes, dont plusieurs centaines en France
-
Top 5 : Selectour, Air France, NDC... la vie n'est pas un long fleuve tranquille
Betty Seroussi siège également au Conseil de prud’hommes de Cannes, et occupait aussi la vice-présidence de la French Tech Côte d’Azur, pour laquelle elle vient de démissionner.
L'entreprise affiche un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, et compte 80 collaborateurs.
Elle a annoncé il y a quelques jours, pendant l'IFTM, le recrutement de l'ancien ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari pour occuper les fonctions de président de son conseil stratégique.
Travel Planet avait déjà connu des démêlés judiciaires, notamment dans un litige l’opposant à la compagnie Air France, cette dernière reprochant à l’entreprise des marges injustifiées sur les billets d’avion.
Plusieurs décisions de justice ont été rendues sur ce dossier. En 2018, nous l'évoquions dans nos colonnes, Travel Planet a été condamnée à payer 100 000 € à Air France.
En 2020, une sixième décision avait été rendue en faveur de la compagnie tricolore.
L'entreprise affiche un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, et compte 80 collaborateurs.
Elle a annoncé il y a quelques jours, pendant l'IFTM, le recrutement de l'ancien ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari pour occuper les fonctions de président de son conseil stratégique.
Travel Planet avait déjà connu des démêlés judiciaires, notamment dans un litige l’opposant à la compagnie Air France, cette dernière reprochant à l’entreprise des marges injustifiées sur les billets d’avion.
Plusieurs décisions de justice ont été rendues sur ce dossier. En 2018, nous l'évoquions dans nos colonnes, Travel Planet a été condamnée à payer 100 000 € à Air France.
En 2020, une sixième décision avait été rendue en faveur de la compagnie tricolore.