Amadeus France : plan de départs volontaires de 320 CDI et plus de 800 sous-traitants, selon la CGT

TourMaG.com - Amadeus annonçait en juillet dernier la suppression de 1 800 emplois à travers le monde. Depuis le plan a été présenté dans les différents pays. D'après nos informations près de 320 emplois sont menacés sur le site de Sophia Antipolis. Me confirmez-vous ce chiffre ?



Pierre* syndicaliste de la CGT : Oui. Je vous le confirme.



La direction a obtenu sur le site l'accord de syndicats (CFDT et CFE-CGC) représentant plus de 50% des voix, lors des élections professionnelles, pour signer un accord de rupture conventionnelle collective.



Celui-ci vise 320 salariés en CDI, la direction souhaite que les départs soient actés pour la fin de l'année.



Ce n'est pas tout, car nous avions comme particularité d'avoir à Sophia Antipolis, au sein de nos murs, beaucoup de sous-traitants informatiques. Ces derniers ne seront pas épargnés, car plus de 800 d'entre eux ne reviendront pas. Je parle de personnes présentes sur le site.



Au total, nous devrions constater une chute de 20% des effectifs basés près de Nice, sur l'année 2020.



Nous étions plus de 5 000, que ce soient les salariés Amadeus ou les prestataires, présents depuis plus de 12 mois sur le site.



Cette perte est colossale. A Paris, sur les 199 employés, une réduction de 18% a été annoncée aux salariés, soit 35 postes.



TourMaG.com - Vous craignez que ce plan ne soit revu dans les mois à venir ?



Pierre : Nous ne savons pas très bien comment les choses vont tourner. L'activité du secteur aérien ne reprend pas aux niveaux anticipés.



Les restrictions de voyage qui se poursuivent ou sont réintroduites, impactent encore de manière très forte la reprise du trafic.



Il n'est pas exclu, selon moi, que la direction envisage à l'avenir des nouvelles coupes budgétaires.



A ce stade, si rien n'a été décidé, il faut se rendre compte que la décision qui a été dévoilée aujourd'hui repose sur un constat datant de juin 2020.



Or à la fin de ce mois, nous n'étions pas sur les mêmes scénarii que ceux d'août. Nous étions sur une reprise plus rapide, ce qui n'est pas le cas.



Pour ce qui concerne la CGT, nous sommes préoccupés par la situation. D'autant plus que la direction de l'entreprise a refusé d'utiliser le mécanisme de chômage partiel, permettant de préserver la trésorerie.