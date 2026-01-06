easyjet va relier Nice à Madère !

"Nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne directe entre Nice et Funchal, renforçant la connectivité de la Côte d’Azur avec le Portugal.



Avec cette destination, easyJet continue d’enrichir son offre de destinations loisirs et permet aux Azuréens de s'évader facilement vers la perle de l'Atlantique et ses trésors naturels exceptionnels."

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a commenté :