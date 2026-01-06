easyjet va relier Nice à Madère !

easyJet annonce une nouvelle liaison entre Nice et Funchal, capitale de l'archipel de Madère, au Portugal.
A partir du 6 juin 2026, la compagnie orange proposera deux vols par semaine (le mardi et le jeudi). Les billets sont en vente dès à présent. easyJet Holidays propose également des forfaits au départ de Nice vers Funchal comprenant les vols, l'hôtel, les transferts et 23 kg de bagages inclus.
Surnommée la « perle de l’Atlantique », la capitale de l’archipel de Madère séduit par son climat doux toute l’année, ses jardins luxuriants et ses nombreuses activités de loisirs, entre balades dans le centre historique, dégustation du vin de Madère et randonnées le long des levadas spectaculaires.
Vol entre Nice et Madère avec easyjet dès juin 2026
Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a commenté : "Nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne directe entre Nice et Funchal, renforçant la connectivité de la Côte d’Azur avec le Portugal.
Avec cette destination, easyJet continue d’enrichir son offre de destinations loisirs et permet aux Azuréens de s'évader facilement vers la perle de l'Atlantique et ses trésors naturels exceptionnels."
