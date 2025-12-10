Reginald Otten (easyJet) : "l'objectif n'est pas de devenir un tour-opérateur"

TourMaG – Cependant, la France a l'air d'être un peu, en ce moment, le vilain petit canard. Les taxes, les contrôleurs aériens en grève, une base (Toulouse) qui ferme. La France semble déclassée.



Réginald Otten : La France reste un marché stratégique et ce n'est pas parce que nous avons fermé une base à Toulouse que nous avons baissé notre position en France. Nous restons très présents, nous avons juste redirigé les ressources.



Effectivement la France ne suit pas le reste de l'Europe, sur les taxes, notamment concernant le tourisme. Les Allemands sont les derniers à avoir annoncé qu'ils allaient baisser leurs taxes, mais en France, depuis un an, nous subissons quelque chose d'assez différent, et nous sommes aussi impactés par les aléas du ciel français, qui exacerbe cette situation, et cette image négative qui en résulte.



Cependant, la France reste la première destination mondiale et reste un élément clé dans la stratégie d’easyJet.

Cela fera 30 ans en 2026 que nous desservons la France, avec une position de deuxième compagnie aérienne et 15% de part de marché.



Nous cherchons les meilleures solutions pour nous ajuster et préserver nos investissements sur la France. nous sommes plutôt en mode comment s'ajuster, mais nous voulons préserver absolument notre investissement sur la France où nous avons réussi depuis longtemps.



C’est pour cela que nous avons fermé Toulouse ou nous restons cependant très présents et où nous sommes la troisième compagnie avec près d'un million et demi de sièges offerts à l’année.



Nous avons redirigé l'offre sur d'autres plateformes françaises, dont Nantes et Lyon, des villes stratégiques. Nous réorganisons notre offre en fonction de la fiscalité appliquée.



TourMaG – En augmentant le nombre de lignes internationales ?



Réginald Otten : Oui, plus sur l’international et un peu moins sur le domestique qui souffre le plus des décisions gouvernementales, même si ce marché du domestique reste important.



Nous restons la compagnie des régions françaises, des collectivités et des territoires et c’est une fierté*.