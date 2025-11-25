TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays

easyjet holidays atteint son objectif à moyen terme plus tôt que prévu


easyJet enregistre une hausse de 9 % de son bénéfice avant impôts pour l’exercice 2025, portée en grande partie par les résultats d’easyJet holidays, qui atteint son objectif à moyen terme plus tôt que prévu et le relève à 450 millions £ (511,4M€) pour 2030.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays - Depositphotos.Com Auteur Toni.M
easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays - Depositphotos.Com Auteur Toni.M
TAP Air Portugal
Le groupe easyJet publie pour l’exercice clos au 30 septembre 2025 un EBIT de 703 millions £ (799 M€), en hausse de 18 %, soit 106 millions £ (120,4 M€) supplémentaires par rapport à 2024.

Sur ce total, la division aérienne contribue pour 50 millions £ (56,8 M€) de croissance, tandis qu’easyJet holidays ajoute 56 millions £ (63,6 M€). Le bénéfice avant impôts consolidé atteint 665 millions £ (755,8 M€), soit une amélioration de 55 millions £.

easyJet holidays confirme son rôle central dans la stratégie du groupe. Le voyagiste réalise un bénéfice avant impôts de 250 millions £ (284 M€), atteignant « son objectif à moyen terme plus tôt que prévu » selon le communiqué. Cette performance conduit easyJet à relever son objectif à 450 millions £ (511,4 M€) de bénéfice avant impôts d’ici l’exercice 2030.

Kenton Jarvis, directeur général d’easyJet, souligne le poids croissant du segment vacances dans les performances du groupe : « easyJet holidays annonce aujourd'hui un objectif encore plus ambitieux après avoir atteint son objectif plus tôt que prévu. »

easyjet holidays vise une hausse du nombre de clients de 15 % en 2026

Autres articles
Au-delà des résultats financiers, easyJet met en avant une nette progression de la performance opérationnelle. La ponctualité (OTP) gagne trois points pour atteindre 72 %, tandis que la satisfaction clients grimpe à 80 % pour la compagnie, un niveau record depuis plus de dix ans. Ces améliorations contribuent, selon Kenton Jarvis, à une « expérience client améliorée, en offrant l’accueil le plus chaleureux à bord ».

Le groupe présente également un bilan renforcé, avec une trésorerie nette de 602 millions £ (684,2 M€), en hausse de 421 millions £. Cette solidité permet à easyJet de poursuivre ses investissements, notamment dans l’augmentation de capacité. L’upgauging et les livraisons d’avions prévues (17 appareils en 2026, 30 en 2027 et 43 en 2028) doivent soutenir la croissance future et rendre possible l’objectif de dépasser un milliard de livres de bénéfice avant impôts à moyen terme, indique le communiqué de presse.

Pour l’exercice 2026, easyJet s’attend à une croissance de 7 % de sa capacité en siège-kilomètre offert. easyJet holidays anticipe une hausse du nombre de clients pouvant atteindre 15 %, sur la base de 3,1 millions de voyageurs en 2025. Le premier semestre 2026 affiche déjà un bon niveau de réservation, avec un taux de remplissage de 80 % pour la division vacances.

Kenton Jarvis se montre confiant : « Nous sommes bien placés pour saisir les opportunités significatives à venir, et nous sommes confiants dans l'atteinte de notre objectif à moyen terme de générer plus de 1 milliard de livres sterling de bénéfice avant impôts. »

Lu 170 fois

Tags : easyjet
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays

Exotismes lance son Black Friday

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée

Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision

Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias