easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays

Au-delà des résultats financiers, easyJet met en avant une nette progression de la performance opérationnelle. La ponctualité (OTP) gagne trois points pour atteindre 72 %, tandis que la satisfaction clients grimpe à 80 % pour la compagnie, un niveau record depuis plus de dix ans. Ces améliorations contribuent, selon Kenton Jarvis, à une « expérience client améliorée, en offrant l’accueil le plus chaleureux à bord ».



Le groupe présente également un bilan renforcé, avec une trésorerie nette de 602 millions £ (684,2 M€), en hausse de 421 millions £. Cette solidité permet à easyJet de poursuivre ses investissements, notamment dans l’augmentation de capacité. L’upgauging et les livraisons d’avions prévues (17 appareils en 2026, 30 en 2027 et 43 en 2028) doivent soutenir la croissance future et rendre possible l’objectif de dépasser un milliard de livres de bénéfice avant impôts à moyen terme, indique le communiqué de presse.



Pour l’exercice 2026, easyJet s’attend à une croissance de 7 % de sa capacité en siège-kilomètre offert. easyJet holidays anticipe une hausse du nombre de clients pouvant atteindre 15 %, sur la base de 3,1 millions de voyageurs en 2025. Le premier semestre 2026 affiche déjà un bon niveau de réservation, avec un taux de remplissage de 80 % pour la division vacances.



Kenton Jarvis se montre confiant : « Nous sommes bien placés pour saisir les opportunités significatives à venir, et nous sommes confiants dans l'atteinte de notre objectif à moyen terme de générer plus de 1 milliard de livres sterling de bénéfice avant impôts. »