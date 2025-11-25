easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays

Le groupe easyJet publie pour l’exercice clos au 30 septembre 2025 un EBIT de 703 millions £ (799 M€), en hausse de 18 %, soit 106 millions £ (120,4 M€) supplémentaires par rapport à 2024.
Sur ce total, la division aérienne contribue pour 50 millions £ (56,8 M€) de croissance, tandis qu’easyJet holidays ajoute 56 millions £ (63,6 M€). Le bénéfice avant impôts consolidé atteint 665 millions £ (755,8 M€), soit une amélioration de 55 millions £.
easyJet holidays confirme son rôle central dans la stratégie du groupe. Le voyagiste réalise un bénéfice avant impôts de 250 millions £ (284 M€), atteignant « son objectif à moyen terme plus tôt que prévu » selon le communiqué. Cette performance conduit easyJet à relever son objectif à 450 millions £ (511,4 M€) de bénéfice avant impôts d’ici l’exercice 2030.
Kenton Jarvis, directeur général d’easyJet, souligne le poids croissant du segment vacances dans les performances du groupe : « easyJet holidays annonce aujourd'hui un objectif encore plus ambitieux après avoir atteint son objectif plus tôt que prévu. »
easyjet holidays vise une hausse du nombre de clients de 15 % en 2026
Au-delà des résultats financiers, easyJet met en avant une nette progression de la performance opérationnelle. La ponctualité (OTP) gagne trois points pour atteindre 72 %, tandis que la satisfaction clients grimpe à 80 % pour la compagnie, un niveau record depuis plus de dix ans. Ces améliorations contribuent, selon Kenton Jarvis, à une « expérience client améliorée, en offrant l’accueil le plus chaleureux à bord ».
Le groupe présente également un bilan renforcé, avec une trésorerie nette de 602 millions £ (684,2 M€), en hausse de 421 millions £. Cette solidité permet à easyJet de poursuivre ses investissements, notamment dans l’augmentation de capacité. L’upgauging et les livraisons d’avions prévues (17 appareils en 2026, 30 en 2027 et 43 en 2028) doivent soutenir la croissance future et rendre possible l’objectif de dépasser un milliard de livres de bénéfice avant impôts à moyen terme, indique le communiqué de presse.
Pour l’exercice 2026, easyJet s’attend à une croissance de 7 % de sa capacité en siège-kilomètre offert. easyJet holidays anticipe une hausse du nombre de clients pouvant atteindre 15 %, sur la base de 3,1 millions de voyageurs en 2025. Le premier semestre 2026 affiche déjà un bon niveau de réservation, avec un taux de remplissage de 80 % pour la division vacances.
Kenton Jarvis se montre confiant : « Nous sommes bien placés pour saisir les opportunités significatives à venir, et nous sommes confiants dans l'atteinte de notre objectif à moyen terme de générer plus de 1 milliard de livres sterling de bénéfice avant impôts. »
