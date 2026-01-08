Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

En parallèle de l’extension de son réseau,La compagnie a récemment lancé Transavia News,Ce canal a vocation à renforcer la proximité avec les voyageurs en relayant notamment les offres en cours, les ouvertures de lignes, les périodes d’ouverture des ventes été et hiver, ainsi que des conseils pour faciliter le choix des vols., qui a récemment dépassé le seuil du million de téléchargements. Une stratégie qui montre la volonté de la compagnie de simplifier le parcours client et d’accompagner les passagers tout au long de leur projet de voyage, depuis la phase d’inspiration jusqu’au départ.