Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Pour la saison été 2026, Transavia France continue d’élargir son réseau, notamment depuis sa base principale de Paris Orly. La filiale low-cost du groupe Air France-KLM proposera pour la première fois des vols vers Wroclaw, en Pologne, et Alghero, en Sardaigne.
La liaison Paris Orly–Wroclaw sera opérée à raison de deux vols par semaine, les jeudis et dimanches, à compter du 16 avril 2026. Paris Orly–Alghero sera également desservie deux fois par semaine, les mardis et samedis, avec un premier vol programmé le 18 avril 2026.
La compagnie renforce parallèlement son offre au départ des régions. Montpellier sera reliée à Malaga une fois par semaine dès le 19 juillet 2026 et à Tanger à compter du 15 juillet 2026. Depuis Lyon, Transavia France ouvrira une liaison vers Mykonos avec deux vols hebdomadaires à partir du 16 juillet 2026. Au départ de Marseille, Oran sera desservie deux fois par semaine dès le 10 avril 2026, tandis que la ligne vers Tel Aviv est prolongée à raison d’un vol hebdomadaire. L’ensemble de ces vols est disponible à la vente.
Un renforcement des dispositifs digitaux avec Transavia News
En parallèle de l’extension de son réseau, Transavia France poursuit le développement de ses outils digitaux. La compagnie a récemment lancé Transavia News, un nouveau canal marketing sur WhatsApp, distinct de celui dédié à la relation client.
Ce canal a vocation à renforcer la proximité avec les voyageurs en relayant notamment les offres en cours, les ouvertures de lignes, les périodes d’ouverture des ventes été et hiver, ainsi que des conseils pour faciliter le choix des vols.
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie digitale plus globale, portée notamment par l’application mobile Transavia, qui a récemment dépassé le seuil du million de téléchargements. Une stratégie qui montre la volonté de la compagnie de simplifier le parcours client et d’accompagner les passagers tout au long de leur projet de voyage, depuis la phase d’inspiration jusqu’au départ.
A lire aussi : Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations
