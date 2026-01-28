NDC, Navette, Transavia : le nouveau plan de vol d’Air France pour le voyage d'affaires

"Désormais, plus d'un billet sur deux est vendu via ce canal, faisant du marché français le leader mondial pour le groupe."

Aujourd'hui, près d'un billet sur trois dans le secteur Affaires est émis en NDC. Cette moyenne cache de fortes disparités : si la majorité des agences se situe autour de 25 %, certaines TMC d'envergure traitent déjà 60 % de leurs volumes via la norme NDC. Les moyennes globales masquent des réussites encore plus marquées : certains clients Corporate, y compris des entreprises du CAC 40, atteignent déjà un taux d'utilisation de 80 %. Cela montre que ça fonctionne