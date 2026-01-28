TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
NDC, Navette, Transavia : le nouveau plan de vol d’Air France pour le voyage d'affaires

Hervé Kozar et Guilhem Mallet d'Air France font le point sur l'actualité d'Air France


Hervé Kozar Vice president Trade Sales et Guilhem Mallet directeur des ventes entreprises d'Air France étaient invités sur le plateau du Grand Live du Voyage d'Affaires organisé par CDS by S4BT et l'IFTM. A cette occasion, ils sont revenus sur plusieurs sujets majeurs pour les entreprises et TMC dont NDC et le transfert des lignes domestiques d'Air France à Orly vers Transavia.


Rédigé par le Mercredi 28 Janvier 2026

Le taux d'adoption de NDC progresse chez les TMC a affirmé Hervé Kozar Vice president Trade Sales d'Air France sur le plateau du Grand Live du Voyage d'Affaires.

Au 31 décembre, l'adoption de la norme NDC en France a franchi le cap de 55 %. "Désormais, plus d'un billet sur deux est vendu via ce canal, faisant du marché français le leader mondial pour le groupe." précise Hervé Kozar.

Reste que le segment affaires a pris du retard. Début 2025, le taux d'adoption de NDC atteignait 10% Fin 2025, il grimpe à 27%.

"Aujourd'hui, près d'un billet sur trois dans le secteur Affaires est émis en NDC. Cette moyenne cache de fortes disparités : si la majorité des agences se situe autour de 25 %, certaines TMC d'envergure traitent déjà 60 % de leurs volumes via la norme NDC. Les moyennes globales masquent des réussites encore plus marquées : certains clients Corporate, y compris des entreprises du CAC 40, atteignent déjà un taux d'utilisation de 80 %. Cela montre que ça fonctionne" poursuit le Vice-président trade sales.

Si l'adoption progresse, des points de friction subsistent : l'après-vente, la transparence tarifaire ou encore l'intermodalité (Train + Air). Face à ces difficultés, la compagnie a reporté une nouvelle fois l'application stricte de la surcharge GDS au 1er juillet 2026.

Vols domestiques à Orly : Transavia va prendre le relais d'Air France

François-Xavier Izenic au centre, Hervé Kozar à gauche et Guilhem Mallet à droite - Photo Capture écran
"Notre objectif n'est pas de collecter une surcharge, mais de s'assurer que tout le monde passe sur NDC dans de bonnes conditions", rappelle Hervé Kozar qui met en avant l'accès aux tarifs les "plus compétitifs".

Il insiste également sur la transparence : "Contrairement aux idées reçues sur l'opacité des prix, il n'existe pas de tarification individualisée. Le tarif affiché à un instant T est le même pour tous les canaux de distribution. Et je rappelle qu'aujourd'hui, pour prendre un exemple sur du long-courrier en classe affaires, l'économie par billet peut atteindre 200 euros."

Autre sujet d'actualité, b[le transfert le 1er mars 2026, des lignes domestiques d'Air France à Orly vers sa filiale] Transavia. La célèbre « Navette » Air France, lancée en 1996, tirera sa révérence.

"Ce sont nos clients et leurs comportements qui ont changé de façon profonde", explique Guilhem Mallet, Directeur des ventes entreprises qui rappelle que le nombre d'aller-retour journée a chuté de 60% et les déplacements de 2 jours de 50% par rapport à 2019.

Pour compenser le départ d'Orly, Air France va renforcer son offre au départ de son hub de Paris-CDG vers Nice, Toulouse, Marseille. Dès le 29 mars 2026, la compagnie proposera jusqu'à 12 vols quotidiens vers CDG de Nice et Toulouse, et jusqu'à 10 vols quotidiens de Marseille.

Transavia opèrera également jusqu'à huit vols quotidiens entre Nice et Toulouse dès le 29 mars. Transavia assurera également la ligne Marseille – Paris-Orly jusqu’à 2 vols par jour.

Ce qui va changer en 2026 avec Transavia

Hervé Kozar sur le plateau du Grand Live du Voyage d'Affaires - Capture écran
Ce transfert suscite tout de même des interrogations chez les Travel Managers et les TMC. Guilhem Mallet se veut rassurant : Transavia n'est plus une simple compagnie "low-cost", mais un modèle "hybride".

Pour répondre aux exigences de la clientèle d'affaires, il annonce que Transavia va faire évoluer le produit « MAX ». Dès la saison été IATA (29 mars 2026), cette option inclura des services premium tels que le Fast Track pour un passage prioritaire aux contrôles et l'accès aux Lounges.

La compagnie va également proposer en 2026, aux voyageurs des options plus poussées sur l'application mobile comme la possibilité de se désenregistrer comme ils peuvent déjà le faire avec Air France. Enfin, les cartes d'abonnement Air France devraient devenir valables sur l'ensemble du réseau Transavia courant 2026.

Dernière crainte pour les Travel Managers et TMC, que les points de contacts avec les compagnies du groupe Air France - KLM changent d'un transporteur à l'autre.

Guilhem Mallet a insisté sur le maintien d'un contrat unique et d'une négociation globale regroupant Air France, KLM et Transavia. "Concrètement, le client conserve son interlocuteur habituel : le chargé d'affaires Air France reste le point de contact unique, y compris pour les lignes désormais opérées par Transavia".

De quoi rassurer les derniers réticents ?

Focus sur les chiffres :

Le groupe Air France-KLM affiche une progression globale de son chiffre d'affaires de 5 % sur les neuf premiers mois de 2025. Il atteint 25 milliards d'euros sur la période. Les classes avant ont particulièrement tiré leur épingle du jeu :

La Première : +20 % de ventes.
Business : +5 % de ventes.
Premium : +7 % de ventes.

Hervé Kozar souligne que ces résultats valident la stratégie initiée par Benjamin Smith : "L'investissement dans la premiumisation paye. Malgré un contexte "épique" en 2025, ces cabines restent très résilientes."

Le chiffre d'affaires réalisé en France progresse de 3 %. Cette solidité repose sur trois piliers géographiques : le dynamisme soutenu de l'Amérique du Sud, le redressement marqué du réseau Asie et la bonne tenue du marché nord-américain.

