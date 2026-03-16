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Toundra Voyages : l’Amérique du Nord reste une valeur sûre pour les ventes estivales


Contrairement à certaines idées reçues, la saison estivale en Amérique du Nord est loin d’être figée. Pour les agences de voyages, de nombreuses possibilités demeurent disponibles pour organiser des séjours au Canada et aux États-Unis pour les voyageurs. Y compris pour des clients qui hésitent encore ou qui finaliseront leur projet dans les prochaines semaines.


Rédigé par Toundra Voyages le Lundi 16 Mars 2026 à 00:05

© Canva by Toundra
© Canva by Toundra
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Réceptif spécialiste de l’Amérique du Nord, Toundra Voyages observe cette année encore une évolution dans le comportement des voyageurs. Certains confirment leur départ tardivement, affinent leur projet au fur et à mesure, tandis que d’autres choisissent de réorienter leur projet de voyage vers des destinations perçues comme plus sereines ou plus proches de leurs attentes du moment.

Pour accompagner les agences dans cette dynamique, le réceptif rappelle que des solutions concrètes sont à portée de main, grâce à un réseau solide de partenaires locaux, une veille constante sur les disponibilités et une grande souplesse dans la construction des itinéraires.

Entre nature spectaculaire, villes emblématiques et expériences immersives, l’Amérique du Nord continue ainsi d’offrir de nombreuses possibilités de voyage pour l’été à venir.

Une saison estivale encore riche en opportunités

Si certaines destinations phares affichent déjà un bon niveau de remplissage, le Canada et les États-Unis conservent cependant de belles marges de manœuvre pour la belle saison 2026. Notamment pour les départs en juillet, août ainsi qu’à l’automne. C’est la diversité des territoires qui joue ici un rôle déterminant. Des grands classiques du Québec et de l’Ouest américain aux régions plus confidentielles, les possibilités d’itinéraires sont nombreuses, à condition de s’appuyer sur une expertise terrain et un réseau local solide.

« Beaucoup de voyageurs hésitent encore ou prennent leur décision tardivement, notamment dans un contexte global parfois incertain. Notre rôle est justement de montrer aux agences qu’il existe toujours des solutions pour proposer des voyages de qualité, même à quelques semaines du départ », explique l’équipe de Toundra Voyages. Grâce à ses partenariats locaux et à une veille constante sur les disponibilités, le réceptif peut composer des itinéraires flexibles, mêlant grands espaces, charme citadin et expériences authentiques. De quoi assurer une immersion unique et complète pour les clients, dans l’esprit de la destination Amérique du Nord.

L’Amérique du Nord continue de s’imposer comme une destination particulièrement attractive

Observation de la faune, grands espaces, rencontres locales, gastronomie régionale ou découvertes culturelles : le Canada et les États-Unis offrent une diversité d’expériences capable de séduire aussi bien les primo-visiteurs que les voyageurs déjà familiers avec le territoire nord-américain.

Pour les agences, cette richesse constitue un atout majeur. Elle permet de construire des voyages sur mesure, adaptés aux envies et profils des clients, tout en profitant des disponibilités du terrain et d’une accessibilité aérienne réelle.

Des expériences qui font la différence

Au-delà de l’itinéraire, l’expérience proposée sur place reste déterminante. C’est pourquoi, fidèle à son ADN, Toundra Voyages mise ainsi sur une sélection d’activités et d’hébergements privilégiant l’authenticité. Lodges en pleine nature, expériences culturelles locales, découvertes gastronomiques ou aventures douces pour toute la famille viennent composer des séjours toujours plus immersifs.

Une approche qui permet aux agences de proposer des programmes plus différenciants, capables de séduire aussi bien les voyageurs décidés que ceux encore en réflexion.

La Toundra touch ou une expérience client exclusive tout au long du voyage

Chaque dossier peut intégrer plusieurs attentions personnalisées, comme un Roadbook, une eSIM ou encore les paniers cadeaux Toundra remis aux voyageurs sur place. De petites surprises qui contribuent à enrichir l’expérience et à créer un véritable effet « coup de cœur ». À cela s’ajoute une assistance francophone disponible 24h/24 et 7j/7, particulièrement rassurante pour les agences et leurs clients.

« Notre rôle ne s’arrête pas à la conception du voyage. Nous sommes présents sur place pour accompagner les voyageurs et soutenir les agences à chaque étape », rappelle l’équipe d’experts.

Un partenaire de référence pour les ventes estivales

Pour les professionnels du tourisme, l’enjeu est clair : continuer à capter les ventes estivales, y compris auprès des clients qui n’ont pas encore arrêté leur projet de voyage. Avec son expertise terrain, son catalogue d’activités et d’hébergements sans oublier son accompagnement, Toundra Voyages se positionne comme un partenaire clé pour sécuriser ces dossiers, même dans des délais plus courts.

Car si l’été approche, la saison est loin d’être terminée. Et pour de nombreux voyageurs, l’Amérique du Nord demeure une promesse de grands espaces, d’expériences marquantes… et de départs possibles.

À propos de Toundra Voyages

Basés en Amérique du Nord depuis 1998, nous créons pour nos clients des voyages uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près de leurs rêves d’évasion. Spécialistes du séjour sur-mesure pour les voyageurs individuels, nous sommes avant tout une équipe de passionnés enthousiastes à l’idée de partager notre amour de cette magnifique région du monde. Toundra Voyages est membre du groupe Toundrigo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’aventure), Receptour (groupes) et Think Incentive (MICE).

Toundra Voyages : l’Amérique du Nord reste une valeur sûre pour les ventes estivales
Marie RAVIER
Directrice générale
Email : sales@toundravoyages.com

Mathilde OMS
Responsable marketing et communication
Email : marketing@toundrigo.com


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Tags : Toundra Voyages
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