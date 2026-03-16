Toundra Voyages : l’Amérique du Nord reste une valeur sûre pour les ventes estivales

Si certaines destinations phares affichent déjà un bon niveau de remplissage, le Canada et les États-Unis conservent cependant de belles marges de manœuvre pour la belle saison 2026. Notamment pour les départs en juillet, août ainsi qu’à l’automne. C’est la diversité des territoires qui joue ici un rôle déterminant. Des grands classiques du Québec et de l’Ouest américain aux régions plus confidentielles, les possibilités d’itinéraires sont nombreuses, à condition de s’appuyer sur une expertise terrain et un réseau local solide.



« Beaucoup de voyageurs hésitent encore ou prennent leur décision tardivement, notamment dans un contexte global parfois incertain. Notre rôle est justement de montrer aux agences qu’il existe toujours des solutions pour proposer des voyages de qualité, même à quelques semaines du départ » , explique l’équipe de Toundra Voyages. Grâce à ses partenariats locaux et à une veille constante sur les disponibilités, le réceptif peut composer des itinéraires flexibles, mêlant grands espaces, charme citadin et expériences authentiques. De quoi assurer une immersion unique et complète pour les clients, dans l’esprit de la destination Amérique du Nord.