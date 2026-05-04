La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial



Dans la Bay Area, le Levi's Stadium de Santa Clara (rebaptisé San Francisco Bay Area Stadium pour l'occasion) programme six matchs du 13 juin au 1er juillet, avec notamment Qatar - Suisse, Autriche - Jordanie, ou encore Paraguay - Australie.



Pour la première fois en 94 ans d'histoire du tournoi, la compétition se déroule dans trois pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — avec un record de 48 nations participantes et 104 matchs au programme. La Californie est donc bien plus qu'une étape : c'est l'un des épicentres de la compétition.