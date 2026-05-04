logo DestiMaG  
Recherche avancée

La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial


Cet été, le monde entier a rendez-vous en Californie. Et vous pouvez y emmener vos clients.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 00:05

© RevAmerica Tours
© RevAmerica Tours
Exotismes

Chez RevAmerica Tours, DMC basé en Californie, nous sommes spécialistes des voyages sur mesure aux États-Unis depuis presque vingt ans.

Notre expertise terrain nous permet de construire des séjours : transferts, hébergements, visites, accès exclusifs — nous gérons chaque détail pour que vos clients vivent une expérience dont ils se souviendront longtemps.

© RevAmerica Tours
© RevAmerica Tours

Et cette année, la Californie offre une occasion unique : accueillir la Coupe du Monde FIFA 2026™.

Deux stades californiens sont au cœur de l'événement. À Los Angeles, le SoFi Stadium d'Inglewood accueille pas moins de huit rencontres, dont le match d'ouverture très attendu des États-Unis face au Paraguay le 12 juin, puis USA contre la Turquie le 25 juin, deux Huitièmes de finale et un Quart de finale le 10 juillet.

© RevAmerica Tours
© RevAmerica Tours

Dans la Bay Area, le Levi's Stadium de Santa Clara (rebaptisé San Francisco Bay Area Stadium pour l'occasion) programme six matchs du 13 juin au 1er juillet, avec notamment Qatar - Suisse, Autriche - Jordanie, ou encore Paraguay - Australie.

Pour la première fois en 94 ans d'histoire du tournoi, la compétition se déroule dans trois pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — avec un record de 48 nations participantes et 104 matchs au programme. La Californie est donc bien plus qu'une étape : c'est l'un des épicentres de la compétition.


Nos programmes combinent l'expérience du stade avec la découverte de la région : balades à Venice Beach, visite du Golden Gate, road trip sur la Route 1, soirée dans les vignobles de Napa, ou immersion dans les quartiers emblématiques de San Francisco. La Coupe du Monde est le prétexte parfait pour un voyage californien inoubliable.

Contactez-nous pour bâtir ensemble le programme idéal pour vos clients :
charline@revamericatours.com
cathy@revamericatours.com

La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial

Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.





Lu 209 fois

Tags : Revamerica Tours
Notez

Brand News DestiMaG

Jersey 2026 : une destination à (re)découvrir cet été avec Worldia

Jersey 2026 : une destination à (re)découvrir cet été avec Worldia
À seulement quelques heures des côtes normandes, Jersey, la plus vaste des îles Anglo-Normandes,...
Civitatis
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Voyager au Mexique : notre regard d’experts terrain

Voyager au Mexique : notre regard d’experts terrain
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

La saison verte en Asie du Sud-Est : une opportunité sous-estimée pour les tour-opérateurs ?

Breathe in Travel : de spécialiste des Balkans à acteur ambitieux du tourisme européen

Voyager au Mexique : notre regard d’experts terrain

La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial

Madagascar, terre d’aventure hors des sentiers battus avec Karibuni

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
AirMaG

AirMaG

Faillite de Spirit Airlines : 15 000 emplois menacés aux États-Unis

Faillite de Spirit Airlines : 15 000 emplois menacés aux États-Unis
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027
Distribution

Distribution

Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi !

Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi !
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan
La Travel Tech

La Travel Tech

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

WOOD Hotel & Spa, nouveau joyau de l'Ile de la Réunion

WOOD Hotel &amp; Spa, nouveau joyau de l'Ile de la Réunion
Partez en France

Partez en France

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo
Production

Production

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias