La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial

Chez RevAmerica Tours, DMC basé en Californie, nous sommes spécialistes des voyages sur mesure aux États-Unis depuis presque vingt ans.
Notre expertise terrain nous permet de construire des séjours : transferts, hébergements, visites, accès exclusifs — nous gérons chaque détail pour que vos clients vivent une expérience dont ils se souviendront longtemps.
Et cette année, la Californie offre une occasion unique : accueillir la Coupe du Monde FIFA 2026™.
Deux stades californiens sont au cœur de l'événement. À Los Angeles, le SoFi Stadium d'Inglewood accueille pas moins de huit rencontres, dont le match d'ouverture très attendu des États-Unis face au Paraguay le 12 juin, puis USA contre la Turquie le 25 juin, deux Huitièmes de finale et un Quart de finale le 10 juillet.
Dans la Bay Area, le Levi's Stadium de Santa Clara (rebaptisé San Francisco Bay Area Stadium pour l'occasion) programme six matchs du 13 juin au 1er juillet, avec notamment Qatar - Suisse, Autriche - Jordanie, ou encore Paraguay - Australie.
Pour la première fois en 94 ans d'histoire du tournoi, la compétition se déroule dans trois pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — avec un record de 48 nations participantes et 104 matchs au programme. La Californie est donc bien plus qu'une étape : c'est l'un des épicentres de la compétition.
Nos programmes combinent l'expérience du stade avec la découverte de la région : balades à Venice Beach, visite du Golden Gate, road trip sur la Route 1, soirée dans les vignobles de Napa, ou immersion dans les quartiers emblématiques de San Francisco. La Coupe du Monde est le prétexte parfait pour un voyage californien inoubliable.
Contactez-nous pour bâtir ensemble le programme idéal pour vos clients :
charline@revamericatours.com
cathy@revamericatours.com
Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.
En France – Product manager : Charline
charline@revamericatours.com
Aux Usa- Dmc Director: Cathy & Pierre
cathy@revamericatours.com
pierre@revamericatours.com
www.revamericatours.ORG
>> Revamerica Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
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