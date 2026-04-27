Face à la désertion des agences, les pros ne baissent pas les bras !

Du côté du Cediv, le ressenti est un peu plus contrasté.



" Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, cela dépend des métiers.



Pour ceux qui font du sur-mesure, leurs clients n’arrêtent pas de voyager, ils ont aussi moins de problèmes de budget, ils changent juste de destinations. Ces agences tirent leur épingle du jeu.



En revanche, c’est plus difficile pour les distributeurs purs de tour-opérateurs. Ils ont besoin d’être accompagnés pour éviter que les clients soient oubliés, " affirme Adriana Minchella.



Et cette analyse livrée par la présidente du Cediv semble se vérifier au gré de nos appels. Pour Jean-Charles Franchomme, les uns s’en sortent mieux que les autres, la situation étant très variable.



Comme pour la Biterroise, tout dépend de ce que vendent les agences de voyages.



" Je fais un bon mois, grâce à un retour des ventes vers les USA.



Je pense que, comme durant le Covid, il y a ceux qui sont en forte baisse, généralement les distributeurs de TO et les spécialistes des destinations impactées par le conflit, puis il y a ceux qui mettent en place des actions, qui essayent de garder le lien avec leur clientèle.



Il y a un certain attentisme des clients. Et puis le climat fait aussi que les agences ont un peu peur, car les compagnies annulent, ajoutent des surcharges, changent leurs programmes...



Je pense que nous avons une carte à jouer en sécurisant les dossiers, grâce à des politiques d’annulation et de flexibilité ", analyse le cadre commercial de Steam Évasion.



Et c’est tout l’enjeu des jours et des semaines qui s’ouvrent désormais.