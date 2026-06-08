Sainte-Lucie lance des offres réservées aux pros du tourisme

Allier l'utile à l'agréable : c'est l'objectif de la nouvelle édition du programme SLAM (Saint Lucia Advisors Months), conçue par l'office du tourisme de Sainte-Lucie pour transformer les conseillers en voyages en véritables experts de la destination.



Pour cette édition 2026, l'accent est mis sur une immersion totale au cœur de l'authenticité de l'île.



Les agents de voyages participants auront l'occasion de découvrir la richesse culturelle, la gastronomie locale et l'art de vivre dynamique de la destination à travers une sélection pointue d'excursions terrestres et maritimes.



Au-delà de la découverte touristique, le programme intègre des journées d'inspections professionnelles pour permettre aux conseillers de visiter les infrastructures phares de l'île.



Cette année, deux nouveautés majeures sont à l'honneur : l'établissement holistique dédié au bien-être The LifeCo, ainsi que l'adresse ultra-exclusive de dix suites La Belle Helene by Windjammer Landing.