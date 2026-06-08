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Sainte-Lucie lance des offres réservées aux pros du tourisme

SLAM : Saint Lucia Advisors Months


L’Office du Tourisme de Sainte-Lucie réaffirme son soutien aux acteurs du tourisme à travers le lancement de son programme d’incentive annuel, le Saint Lucia Advisors Months (SLAM). Déployé de juin à novembre 2026, ce dispositif a pour objectif de renforcer les liens avec les conseillers en voyages en leur offrant des avantages exclusifs, des tarifs préférentiels et des bonus à la réservation.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 8 Juin 2026 à 14:21

Sainte-Lucie lance l’édition 2026 du SLAM, Depositphotos.com Auteur SimonDannhauer
Sainte-Lucie lance l’édition 2026 du SLAM, Depositphotos.com Auteur SimonDannhauer
Dream Yacht
Allier l'utile à l'agréable : c'est l'objectif de la nouvelle édition du programme SLAM (Saint Lucia Advisors Months), conçue par l'office du tourisme de Sainte-Lucie pour transformer les conseillers en voyages en véritables experts de la destination.

Pour cette édition 2026, l'accent est mis sur une immersion totale au cœur de l'authenticité de l'île.

Les agents de voyages participants auront l'occasion de découvrir la richesse culturelle, la gastronomie locale et l'art de vivre dynamique de la destination à travers une sélection pointue d'excursions terrestres et maritimes.

Au-delà de la découverte touristique, le programme intègre des journées d'inspections professionnelles pour permettre aux conseillers de visiter les infrastructures phares de l'île.

Cette année, deux nouveautés majeures sont à l'honneur : l'établissement holistique dédié au bien-être The LifeCo, ainsi que l'adresse ultra-exclusive de dix suites La Belle Helene by Windjammer Landing.

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Pour Louis E. A. Lewis, directeur général de la Saint Lucia Tourism Authority, cette initiative reste l'une des plus efficaces pour stimuler les réservations vers l'île. En permettant aux conseillers de s'approprier le produit de manière concrète et flexible selon leur propre calendrier, l'Office du Tourisme mise sur l'enthousiasme des professionnels pour booster les ventes de la saison.

Les agents de voyages souhaitant planifier leur séjour et bénéficier de ces offres exclusives sont invités à se connecter sur le site officiel de la destination ou à formaliser leur demande directement par courriel auprès des équipes de l'Office du Tourisme.

A lire : L'office du tourisme de Sainte-Lucie dévoile son nouveau site internet

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Tags : sainte lucie
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