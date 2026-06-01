Sainte-Lucie lance un nouveau site internet

La Saint Lucia Tourism Authority dévoile une version entièrement modernisée de son site internet officiel.
Conçu comme une vitrine immersive de la destination, ce nouvel outil digital entend faciliter la découverte de Sainte-Lucie pour les voyageurs, les conseillers voyages et les partenaires du secteur.
L’interface a été repensée pour offrir une navigation plus fluide, plus rapide et plus intuitive, avec une attention particulière portée à l’expérience mobile.
Visuels immersifs, contenus enrichis, vidéos et outils de planification viennent désormais structurer la plateforme, permettant aux utilisateurs d’explorer plus facilement les hébergements, activités, événements, restaurants et attractions selon leurs centres d’intérêt.
Le site donne également accès à des offres saisonnières, promotions exclusives et packages, afin de soutenir à la fois l’inspiration et la conversion des projets de voyage.
Conçu comme une vitrine immersive de la destination, ce nouvel outil digital entend faciliter la découverte de Sainte-Lucie pour les voyageurs, les conseillers voyages et les partenaires du secteur.
L’interface a été repensée pour offrir une navigation plus fluide, plus rapide et plus intuitive, avec une attention particulière portée à l’expérience mobile.
Visuels immersifs, contenus enrichis, vidéos et outils de planification viennent désormais structurer la plateforme, permettant aux utilisateurs d’explorer plus facilement les hébergements, activités, événements, restaurants et attractions selon leurs centres d’intérêt.
Le site donne également accès à des offres saisonnières, promotions exclusives et packages, afin de soutenir à la fois l’inspiration et la conversion des projets de voyage.
Sainte-Lucie : une campagne estivale axée sur l’expérience et l’émotion
Ce lancement s’accompagne de la nouvelle campagne estivale "What Kind of Summer are You?", pensée pour encourager les voyageurs à imaginer leur séjour idéal à Sainte-Lucie, entre détente, exploration, gastronomie, romance et aventure.
La campagne met en avant une sélection d’expériences et d’offres spéciales réparties sur l’ensemble de l’île, avec l’objectif de positionner Sainte-Lucie comme une destination estivale à forte valeur expérientielle.
La campagne met en avant une sélection d’expériences et d’offres spéciales réparties sur l’ensemble de l’île, avec l’objectif de positionner Sainte-Lucie comme une destination estivale à forte valeur expérientielle.
Pour Louis Lewis, le directeur général de l'office de tourisme de Sainte-Lucie, cette évolution marque un tournant stratégique : "Notre nouveau site renforce la présence digitale de Sainte-Lucie et constitue une plateforme dynamique dédiée au storytelling, à l’inspiration et à la conversion.
Associé à notre campagne estivale, il invite les voyageurs à vivre le meilleur de Sainte-Lucie, avec des offres exceptionnelles et des expériences inoubliables à la clé."
A lire aussi : Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"
Associé à notre campagne estivale, il invite les voyageurs à vivre le meilleur de Sainte-Lucie, avec des offres exceptionnelles et des expériences inoubliables à la clé."
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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