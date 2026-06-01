Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Si l’ensemble des dix îles de l’archipel bénéficie de cette attractivité, ce record historique de 1,24 million de visiteurs est largement porté par ses deux locomotives balnéaires.



L’île de Sal reste le premier point d’ancrage des flux touristiques, en captant à elle seule 57,7 % des arrivées.



Elle est solidement secondée par Boa Vista, qui enregistre 24,4 % des arrivées et affiche un taux d’occupation exceptionnellement fort, confirmant le plébiscite des voyageurs pour ses plages de sable fin à perte de vue et ses complexes hôteliers de premier plan.



À eux deux, ces piliers insulaires drainent plus de 82 % des visiteurs, attirant une clientèle majoritairement européenne, les non-résidents représentant 95,5 % des arrivées totales. Au sein de ce marché, la France s’illustre comme le 4e partenaire mondial, avec plus de 120 000 voyageurs en 2025.



Les touristes français se distinguent par une forte appétence pour le tourisme vert et culturel. Ils irriguent les îles plus préservées comme Santo Antão, reconnue pour ses impressionnants reliefs volcaniques et ses sentiers de randonnée, Santiago, berceau historique abritant Cidade Velha, ou encore São Vicente, capitale culturelle et musicale de l’archipel, indissociable de la célèbre chanteuse Cesária Évora.



Une tendance qui démontre que, derrière les chiffres globaux du record, le Cap-Vert réussit progressivement le pari de la diversification sectorielle.