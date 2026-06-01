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Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Un statut désormais confirmé parmi les destinations les plus dynamiques du continent africain


Année après année, le Cap-Vert confirme sa bonne santé touristique. Selon les dernières données officielles publiées par l’Institut national de la statistique, l’archipel a franchi un nouveau seuil historique en accueillant 1 248 052 visiteurs au cours de l’année 2025.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 1 Juin 2026 à 16:31

Le Cap-Vert continue son ascension, Desposit.photos.com
Le Cap-Vert continue son ascension, Desposit.photos.com
MSC Croisières
Le chiffre est désormais officiel et témoigne du changement de dimension de la destination : avec 1 248 052 visiteurs enregistrés en 2025, le Cap-Vert affiche une progression solide de +6 % par rapport à l'exercice 2024 (qui comptait 1 177 467 visiteurs).

Ce nouveau record s’inscrit dans une dynamique à long terme spectaculaire.

En l’espace de dix ans seulement, la fréquentation touristique a plus que doublé dans le pays, bondissant de +119 %.

Dans un contexte mondial pourtant marqué par des incertitudes géopolitiques, le Cap-Vert s’impose définitivement comme l’une des valeurs refuges et l’une des destinations les plus dynamiques du continent africain.

Outre sa stabilité politique exemplaire, cet État insulaire situé au large du Sénégal bénéficie d’un climat tropical sec particulièrement clément, avec des températures douces, comprises entre 24 °C et 30 °C, et un ensoleillement quasi permanent qui séduisent les voyageurs en quête de dépaysement.

Le Cap-Vert double son nombre de touristes en 10 ans !

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Ce passage de la barre des 1,24 million de visiteurs n’est pas un pic isolé, mais le résultat de quatre années de croissance ininterrompue depuis 2022.

Après avoir franchi pour la première fois le cap symbolique du million de touristes en 2023, l’archipel continue de repousser ses limites.

Ainsi, 6 120 204 nuitées ont été enregistrées en 2025, soit une hausse de +8,3 % (supérieure à la croissance des arrivées, signe que les touristes restent plus longtemps ou consomment davantage).

Le taux d’occupation-lit a bondi à 72 %, gagnant 12 points en un an, et pas moins de 20 points comparativement à 2022 (52 %).

Ces indicateurs prouvent que le modèle cap-verdien ne subit pas un effet de mode éphémère, mais s’appuie sur des fondamentaux solides, parvenant à lisser sa fréquentation sur l’ensemble des trimestres de l’année grâce à une offre diversifiée.

Cap-Vert : Sal et Boa Vista, moteurs de ce record de fréquentation

Si l’ensemble des dix îles de l’archipel bénéficie de cette attractivité, ce record historique de 1,24 million de visiteurs est largement porté par ses deux locomotives balnéaires.

L’île de Sal reste le premier point d’ancrage des flux touristiques, en captant à elle seule 57,7 % des arrivées.

Elle est solidement secondée par Boa Vista, qui enregistre 24,4 % des arrivées et affiche un taux d’occupation exceptionnellement fort, confirmant le plébiscite des voyageurs pour ses plages de sable fin à perte de vue et ses complexes hôteliers de premier plan.

À eux deux, ces piliers insulaires drainent plus de 82 % des visiteurs, attirant une clientèle majoritairement européenne, les non-résidents représentant 95,5 % des arrivées totales. Au sein de ce marché, la France s’illustre comme le 4e partenaire mondial, avec plus de 120 000 voyageurs en 2025.

Les touristes français se distinguent par une forte appétence pour le tourisme vert et culturel. Ils irriguent les îles plus préservées comme Santo Antão, reconnue pour ses impressionnants reliefs volcaniques et ses sentiers de randonnée, Santiago, berceau historique abritant Cidade Velha, ou encore São Vicente, capitale culturelle et musicale de l’archipel, indissociable de la célèbre chanteuse Cesária Évora.

Une tendance qui démontre que, derrière les chiffres globaux du record, le Cap-Vert réussit progressivement le pari de la diversification sectorielle.

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Tags : cap vert
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