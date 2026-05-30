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Itinerea Group : Calafell Evasion change de nom pour accompagner sa croissance

Un nom historique devenu trop étroit


Après plus de trente ans d’existence, le réceptif espagnol Calafell Evasion tourne une nouvelle page de son histoire. L’entreprise familiale dirigée par Jérôme Pouil adopte officiellement, ce 1er juin, le nom d’Itinerea Group. Une évolution qui reflète autant l’expansion géographique de la société que ses ambitions futures.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 07:38

Calafell Evasion devient Itinerea Group ce 1er juin 2026. @itinerea group
Calafell Evasion devient Itinerea Group ce 1er juin 2026. @itinerea group
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À l’origine, le nom Calafell Evasion faisait directement référence à la ville de Calafell, sur la Costa Brava, où l’activité avait débuté il y a trois décennies. « À l’époque, nous étions spécialisés sur les produits Costa Brava et nous travaillions comme réceptif local sur cette destination », explique Jérôme Pouil, directeur général.

Mais au fil des années, l’entreprise a considérablement élargi son périmètre. De la Costa Brava, l’activité s’est étendue à l’Espagne, puis au Portugal pour couvrir l’ensemble de la péninsule ibérique. Une transformation progressive qui a vu la société passer de trois salariés à près de cinquante aujourd’hui.

Le récent rachat du réceptif portugais Promenade, en avril 2025, a également accéléré la réflexion autour d’une identité plus globale. « Calafell Evasion, Promenade… cela devenait compliqué. Nous avions besoin d’un nom capable de représenter l’ensemble du groupe et notre vision à long terme », souligne le dirigeant.

Une nouvelle identité, mais le même esprit

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Le choix du nom Itinerea Group n’a pas été immédiat. Plusieurs mois de réflexion ont été nécessaires avant de trouver une appellation disponible juridiquement et fédératrice pour les équipes. « Ce n’est qu’une marque commerciale, il n’y a pas de changement de société ni d’esprit. Nous restons la même entreprise familiale, proche de nos clients », insiste Jérôme Pouil.

L’entreprise, historiquement tournée vers les autocaristes français, a progressivement diversifié sa clientèle en travaillant désormais également avec des tour-opérateurs et des agences de voyages. Malgré cette croissance, la société revendique un positionnement artisanal, notamment dans le tourisme de groupes.

« Le métier de réceptif reste un métier très humain et très artisanal, surtout sur les groupes. La priorité aujourd’hui, c’est de protéger nos équipes, recruter, former et investir dans la technologie », explique le dirigeant.

Madère et le Portugal au cœur du développement

Les équipes de Calafell Evasión et de Promenade réunies sur le stand de Calafell Evasión à l'IFTM top Resa en septembre 2025. - Photo CE
Les équipes de Calafell Evasión et de Promenade réunies sur le stand de Calafell Evasión à l'IFTM top Resa en septembre 2025. - Photo CE
Parmi les nouveautés récentes figure l’ouverture, depuis le 1er avril, d’une délégation à Madère. Une collaboratrice locale y représente désormais officiellement l’entreprise.

Les destinations proposées couvrent aujourd’hui l’Espagne, le Portugal, les Baléares, les Canaries et Madère, avec une volonté affirmée de rester concentré sur la péninsule Ibérique plutôt que de se disperser vers d’autres marchés.

Le rachat de Promenade apparaît déjà comme un succès stratégique. Selon Jérôme Pouil, l’activité au Portugal devrait enregistrer cette année une progression comprise entre 30 % et 40 %.

L’opération a été menée dans un esprit de continuité avec Mariana Delgado, ancienne dirigeante de Promenade, avec laquelle le dirigeant entretenait des relations professionnelles depuis plus de vingt ans.

« C’était une évolution logique pour renforcer durablement notre présence au Portugal », indique-t-il.

Technologie et intelligence artificielle

Sur le plan technologique, Itinerea Group travaille actuellement au développement de nouveaux outils dédiés au tourisme de groupes, en partenariat avec un acteur espagnol.

L’intelligence artificielle fait également partie des priorités pour les deux prochaines années.

« Nous avons un programme de migration technologique sur un à deux ans. Ce sont des évolutions importantes qui demandent du temps et de la formation », précise Jérôme Pouil.

Si d’autres opportunités de croissance externe pourraient être étudiées à l’avenir, le groupe souhaite avant tout consolider son expertise sur les marchés espagnol et portugais, principalement auprès de la clientèle francophone.

Le Québec et le MICE dans le viseur

Parallèlement, Itinerea Group commence à développer le marché canadien francophone, notamment au Québec, avec des séjours plus longs et une approche différente du tourisme culturel.

Le groupe observe également une hausse des demandes dans le segment du MICE et des séminaires, même si son cœur d’activité reste le tourisme culturel et les voyages loisirs, particulièrement auprès de la clientèle senior.

« Calafell Evasion, c’était notre histoire et nos origines. Itinerea, c’est la direction que nous voulons prendre pour l’avenir », résume Jérôme Pouil.


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Tags : Calafell Evasion, espagne, Itinerea Group, portugal, receptif
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