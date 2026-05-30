Itinerea Group : Calafell Evasion change de nom pour accompagner sa croissance

Le choix du nom Itinerea Group n’a pas été immédiat. Plusieurs mois de réflexion ont été nécessaires avant de trouver une appellation disponible juridiquement et fédératrice pour les équipes. « Ce n’est qu’une marque commerciale, il n’y a pas de changement de société ni d’esprit. Nous restons la même entreprise familiale, proche de nos clients » , insiste Jérôme Pouil.



L’entreprise, historiquement tournée vers les autocaristes français, a progressivement diversifié sa clientèle en travaillant désormais également avec des tour-opérateurs et des agences de voyages. Malgré cette croissance, la société revendique un positionnement artisanal, notamment dans le tourisme de groupes.



« Le métier de réceptif reste un métier très humain et très artisanal, surtout sur les groupes. La priorité aujourd’hui, c’est de protéger nos équipes, recruter, former et investir dans la technologie » , explique le dirigeant.