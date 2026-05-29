Guerre au Moyen-Orient : le trafic aérien mondial chute de 3,4 % en avril

La situation demeure toutefois instable. Le dirigeant de l'association relève que « le coût du carburéacteur a plus que doublé en avril », une évolution qui contribue à la hausse des tarifs aériens et pousse les compagnies à ajuster leur offre.



Selon les données prévisionnelles, les transporteurs réduisent progressivement leurs capacités afin de faire face à la combinaison de coûts élevés et d'une demande affaiblie.



Au niveau régional, l'Asie-Pacifique (+3 %), l'Europe (+0,9 %), l'Amérique latine (+8,9 %) et l'Afrique (+2,2 %) ont toutes enregistré une progression de leur trafic international. L'Europe a notamment bénéficié d'un report des flux entre l'Asie et le Vieux Continent, le trafic direct entre les deux régions ayant bondi de 15,3 %.



À l'inverse, les compagnies du Moyen-Orient ont vu leur demande internationale chuter de 48,1 % sur un an. Si le ralentissement s'est légèrement atténué par rapport à mars grâce à un fragile cessez-le-feu, le conflit continue de peser lourdement sur les déplacements dans la région.



Sur les marchés domestiques, la demande est restée stable au niveau mondial. Les progressions observées au Brésil, en Chine et au Japon ont été compensées par les reculs enregistrés en Australie, en Inde et aux États-Unis.