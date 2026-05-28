Evok Collection ouvrira le Nolinski Golfe de Saint-Tropez en avril 2027

L'hôtel devrait compter 55 chambres et suites avec terrasse, un restaurant, un bar, un espace wellness et spa, deux piscines, ainsi qu'un club de tennis et de padel. Un kids club et une teen zone complèteront l'offre afin de répondre aux attentes des familles et des séjours multigénérationnels. Les réservations ouvriront dès juillet 2026.



« Nous construisons la désirabilité par l'expérience : le sens du détail, l'art du geste, le rythme d'un lieu. C'est cela qui fait la notoriété d'une marque, dans la durée », affirme Romain Yzerman co-fondateur d'Evok Collection.