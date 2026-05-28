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Evok Collection ouvrira le Nolinski Golfe de Saint-Tropez en avril 2027

Le futur établissement prendra place sur le site de l'ancien Mas de Chastelas,


Evok Collection poursuit le développement de sa marque Nolinski avec l'ouverture annoncée du Nolinski Golfe de Saint-Tropez, prévue en avril 2027 à Gassin. Le futur établissement prendra place sur le site de l'ancien Mas de Chastelas, au cœur d'un domaine de trois hectares situé aux portes de Saint-Tropez.


Rédigé par le Vendredi 29 Mai 2026 à 13:10

Evok Collection ouvrira le Nolinski Golfe de Saint-Tropez en avril 2027 - Photo EVOK
Evok Collection ouvrira le Nolinski Golfe de Saint-Tropez en avril 2027 - Photo EVOK
Martinique
Après Paris et Venise, il s'agira de la première implantation de la marque en dehors d'un environnement urbain. « Pour la première fois, Nolinski s'écrit hors d'une ville », souligne le groupe dans son communiqué.

Le projet est piloté par Zaka Investments pour le compte d'Evok Collection, avec le soutien de Famille C Participations, le fonds d'investissement de la famille Courtin-Clarins, actionnaire stratégique du groupe.

Ainsi, le Nolinski Golfe de Saint-Tropez ouvrira ses portes en avril 2027 à Gassin.

Conçu par Nathan Litera, l'établissement entend proposer une interprétation méditerranéenne de l'univers Nolinski. « Lignes nettes, matières sensuelles, lumière omniprésente » composeront cette version Riviera pensée autour de l'art de vivre tropézien, détaille Evok Collection.

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L'hôtel devrait compter 55 chambres et suites avec terrasse, un restaurant, un bar, un espace wellness et spa, deux piscines, ainsi qu'un club de tennis et de padel. Un kids club et une teen zone complèteront l'offre afin de répondre aux attentes des familles et des séjours multigénérationnels. Les réservations ouvriront dès juillet 2026.

« Nous construisons la désirabilité par l'expérience : le sens du détail, l'art du geste, le rythme d'un lieu. C'est cela qui fait la notoriété d'une marque, dans la durée », affirme Romain Yzerman co-fondateur d'Evok Collection.

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Tags : evok
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